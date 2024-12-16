Отозван посол Азербайджана в Ираке
Отозван посол Азербайджана в Ираке
Распоряжением главы государства, Насир Мамедов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Ираке.
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- Аграрный сектор
- 16 декабрь 2024 21:02
Политика
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- 17 декабрь 2024, 12:50
Российского генерала Игоря Кириллова, который был начальником Войск радиационной, химической и биологической безопасности ВС РФ, ликвидировала Служба безопасности Украины. Об этом УНИАН рассказали собственные источники в спецслужбах.
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- 17 декабрь 2024, 11:52
Соединенные Штаты заявили в понедельник, что «готовятся» ввести санкции против нынешних правителей Грузии из-за нарушений демократии.
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- 17 декабрь 2024, 11:48
Посольство США В Баку прокомментировало публикацию проправительственного агентства Report, намекнув на необъективность данного СМИ.
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- 16 декабрь 2024, 16:34
Объявленная Госдепартаментом США Чемпионом антиглобальной коррупции, главный редактор издания Abzas Media Севиндж Вагифгызы направила из СИЗО обращение общественности.
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