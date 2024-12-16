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(15 минут назад)
Отозван посол Азербайджана в Ираке

Отозван посол Азербайджана в Ираке

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Отозван посол Азербайджана в Ираке

Распоряжением главы государства, Насир Мамедов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Ираке.

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