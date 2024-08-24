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(3 часа назад)
В воскресенье ожидается ветреная погода

В воскресенье ожидается ветреная погода

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В воскресенье ожидается ветреная погода

В воскресенье, 25 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, подует временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 28-32° тепла, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба минэкологии Азербайджана.

По районам  Азербайджана  ожидается преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром на отдельных горных территориях ожидается слабый туман. Будет преобладать периодически усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27°, днем 33-38° тепла, в горах ночью 13-18°, днем 20-25° тепла.

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