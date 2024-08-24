В воскресенье ожидается ветреная погода

Портал реестра субъектов СМИ Государственного агентства по развитию СМИ (SAMD) reyestr.media.gov.az принял после двух лет задержек заявку на регистрацию информационного сайта Şəki Ensiklopediyası , созданного пять лет назад основателем Виртуальной Шекинской энциклопедии Айдыном Салисом. Сайт издается в Шеки. Без регистрации он не может получать государственные субсидии. Владелец также намерен издать журнальную версию своего творения, но ему необходимо получить электронную регистрацию своего сайта в SAMD.