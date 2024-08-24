СБУ возбудила уголовное дело против иранского генерала

Служба безопасности Украины заочно возбудила уголовное дело против иранского генерала, который инструктировал российских военных для нанесения ударов беспилотниками по Украинской территории и лично координировал 20 таких атак

Собрана доказательная база на бригадного генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана Шарифи Моласареи Аббас Муса.

Иранский генерал лично приезжал в Крым вместе с группой иранских инструкторов БпЛА и несколько раз привозил в Россию боевые беспилотники различных типов, которые использовались для атак на Украину. Об этом говорится в сообщении СБУ.