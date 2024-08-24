СБУ возбудила уголовное дело против иранского генерала
СБУ возбудила уголовное дело против иранского генерала
Служба безопасности Украины заочно возбудила уголовное дело против иранского генерала, который инструктировал российских военных для нанесения ударов беспилотниками по Украинской территории и лично координировал 20 таких атак
Собрана доказательная база на бригадного генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана Шарифи Моласареи Аббас Муса.
Иранский генерал лично приезжал в Крым вместе с группой иранских инструкторов БпЛА и несколько раз привозил в Россию боевые беспилотники различных типов, которые использовались для атак на Украину. Об этом говорится в сообщении СБУ.
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