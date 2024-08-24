Самед Шихы на свободе
Задержанный 23 августа сотрудниками Службы госбезопасности молодой писатель и общественный активист Самед Шихы 24 августа был отпущен. Об этом сообщили его друзья.
При этом, на странице Шихы в facebook от его имени опубликован следующий пост.
«Вчера по делу Бахруза Самедова я был приглашен в Службу государственной безопасности, и дал показания в качестве свидетеля. Я показал, что знаком с Бахрузом Самедовым, имел с ним контакты. Я сказал, что Бахруз Самедов организовал мои встречи с некоторыми армянами за рубежом, оплатив все мои финансовые расходы.
Задаваемые вопросы были связаны в основном с некоторыми армянами. Честно говоря, какого-либо давления на меня оказано не было.
Мне заявили, что в зависимости от результатов (расследования) будет принято решение. Благодарю друзей, беспокоившихся за меня».
Напомним, что друзья Шихы накануне сообщили, что он был задержан вечером 23 августа в Бакинском аэропорту при вылете в Тбилиси.
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