Самед Шихы на свободе

Задержанный 23 августа сотрудниками Службы госбезопасности молодой писатель и общественный активист Самед Шихы 24 августа был отпущен. Об этом сообщили его друзья.

При этом, на странице Шихы в facebook от его имени опубликован следующий пост.

«Вчера по делу Бахруза Самедова я был приглашен в Службу государственной безопасности, и дал показания в качестве свидетеля. Я показал, что знаком с Бахрузом Самедовым, имел с ним контакты. Я сказал, что Бахруз Самедов организовал мои встречи с некоторыми армянами за рубежом, оплатив все мои финансовые расходы.

Задаваемые вопросы были связаны в основном с некоторыми армянами. Честно говоря, какого-либо давления на меня оказано не было.

Мне заявили, что в зависимости от результатов (расследования) будет принято решение. Благодарю друзей, беспокоившихся за меня».

Напомним, что друзья Шихы накануне сообщили, что он был задержан вечером 23 августа в Бакинском аэропорту при вылете в Тбилиси.