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(3 часа назад)
В Физули рабочий пострадал в результате взрыва снаряда
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Физули рабочий пострадал в результате взрыва снаряда

24 августа в селе  Заргяр Физулинского района на неочищенной от мин и неразорвавшихся боеприпасов территории произошел взрыв, говорится в совместном сообщении генеральной прокуратуры, МВД и Национального агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

В результате взрыва телесные  повреждения различной степени получил привлеченный к строительным работам житель Физулинского района Асланов Раджу Мурад оглу 1978 г.р., угрозы его жизни нет, далее сказано в пресс-релизе.

По факту в Физулинской районной прокуратуре ведется расследование.

Генеральная прокуратура, МВД и ANAMA в очередной раз призвали граждан соблюдать меры безопасности, внимательной относиться к указателям о минных угрозах.

После окончания 44-дневной войны в Карабахе, с 10 ноября 2020 года жертвами взрывов мин стали почти 380   граждан  Азербайджана, в том числе 69 погибли.

 

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