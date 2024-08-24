В Физули рабочий пострадал в результате взрыва снаряда
24 августа в селе Заргяр Физулинского района на неочищенной от мин и неразорвавшихся боеприпасов территории произошел взрыв, говорится в совместном сообщении генеральной прокуратуры, МВД и Национального агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).
В результате взрыва телесные повреждения различной степени получил привлеченный к строительным работам житель Физулинского района Асланов Раджу Мурад оглу 1978 г.р., угрозы его жизни нет, далее сказано в пресс-релизе.
По факту в Физулинской районной прокуратуре ведется расследование.
Генеральная прокуратура, МВД и ANAMA в очередной раз призвали граждан соблюдать меры безопасности, внимательной относиться к указателям о минных угрозах.
После окончания 44-дневной войны в Карабахе, с 10 ноября 2020 года жертвами взрывов мин стали почти 380 граждан Азербайджана, в том числе 69 погибли.
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