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(3 часа назад)
Ветеран жалуется, ЯШАТ идет ему навстречу

Ветеран жалуется, ЯШАТ идет ему навстречу

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Ветеран жалуется, ЯШАТ идет ему навстречу

Ветеран 44-дневной Отечественной войны Эльнур Багиров выразил недовольство своими условиями жизни, сославшись на трудности с ремонтом своего дома из-за травм, полученных во время конфликта. Багиров, которому была присвоена инвалидность 3-й группы, подчеркнул, что предоставленная государством компенсация в размере 700 манатов недостаточна для необходимого ремонта. В свои 30 лет он оказался неспособным работать из-за полученных на войне ранений.

В попытке решить свои проблемы Багиров устроил акцию протеста перед зданием фонда "ЯШАТ", требуя помощи для ремонта своего дома.Как он утверждает, несмотря на неоднократные обращения в "ЯШАТ",  фонд не оказал ему какой-либо помощи.

В ответ на запросы Turan фонд "ЯШАТ" признал статус инвалида войны 3-й группы Багирова и заявил, что тот имеет право на получение помощи от фонда. Организация посоветовала Багирову воспользоваться официальными каналами для получения помощи, либо через веб-сайт yashat.gov.az, либо обратившись в колл-центр фонда по телефону 8110.

Фонд "ЯШАТ" пояснил, что он принимает граждан для регистрацииих обращений и решения проблем пять дней в неделю, с 09:00 до 18:00. Они отметили, что Багиров неоднократно участвовал в таких встречах, и сотрудники фонда отвечали на его запросы. Последняя встреча состоялась 2 февраля 2024 года, примерно в 10:00. Фонд заверил, что апелляция Багрова будет должным образом рассмотрена.

Фонд "ЯШАТ" подчеркнул, что с подробными отчетами о затраченных средствах можно ознакомиться на официальном веб-сайте (https://yashat.gov.az/report/tableau) в разделе "Отчеты".

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