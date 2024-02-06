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(3 часа назад)
Активист ПНФА избит в полиции

Активист ПНФА избит в полиции

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Активист ПНФА избит в полиции

Находящийся под арестом член партии Народного фронта (ПНФА) Эльнур Гасанов был подвергнут физическому давлению.

Как сообщили Turan в ПНФА, 25 января, содержавшийся в Бакинском СИЗО Гасанов, был доставлен в Хатаинское районное управление полиции Баку.

«Там беспричинно его избили 4 сотрудника полиции. На следующий день его увезли обратно в СИЗО», - сказали в ПНФА.

Адвокат  Неймат Керимли сказал, что защита обратится с жалобой в прокуратуру. Получить комментарии в МВД не удалось.

Гасанов был арестован 28 ноября по обвинению в незаконном обороте наркотиков (ст. 234.4.3 УК). Он отвергает обвинение и считает, что истинной причиной его ареста является критика им действий дорожной полиции.

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