Активист ПНФА избит в полиции
Активист ПНФА избит в полиции
Находящийся под арестом член партии Народного фронта (ПНФА) Эльнур Гасанов был подвергнут физическому давлению.
Как сообщили Turan в ПНФА, 25 января, содержавшийся в Бакинском СИЗО Гасанов, был доставлен в Хатаинское районное управление полиции Баку.
«Там беспричинно его избили 4 сотрудника полиции. На следующий день его увезли обратно в СИЗО», - сказали в ПНФА.
Адвокат Неймат Керимли сказал, что защита обратится с жалобой в прокуратуру. Получить комментарии в МВД не удалось.
Гасанов был арестован 28 ноября по обвинению в незаконном обороте наркотиков (ст. 234.4.3 УК). Он отвергает обвинение и считает, что истинной причиной его ареста является критика им действий дорожной полиции.
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