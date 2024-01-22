Во вторник снегопады продолжатся

Сервис, функционирующий при поддержке Azercell, представил годовой отчет В службу «Детская горячая линия Азербайджана», основной целью которой является предоставление социальной, психологической и юридической поддержки детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, за 2023 год поступило около 4500 обращений. На горячую линию, созданную и действующую при поддержке Azercell, поступило 1329 обращений, связанных с юридическими вопросами, 1080 обращений, связанных с психологическими проблемами, и 1004 запросов на тему образования. 718 обращений затрагивали социальные вопросы, а 196 запросов были связаны со здравоохранением. 126 обращений касались других сфер. Из детей, обратившихся за помощью в службу, 53% составляли девочки и 46% - мальчики. 1% обращений был совершен анонимно.