  • contact.az Contact
  • Баку
  • Overcast40 C
  • Вторник, 23 январь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(1 час назад)
Во вторник снегопады продолжатся

Во вторник снегопады продолжатся

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Во вторник снегопады продолжатся

Во вторник осадки в виде снега продолжатся в Баку. Сохранится сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха понизится и составит ночью и днем +1+4 градуса.

По районам страны также продолжатся снегопады, местами интенсивные. Ветер западный, порывистый.

В низменности ночью будет -3 +2, днем +2+5 градусов. В горах ночью -5-10 мороза, днем 0-5 ниже нуля.

На дорогах гололед.

В понедельник вечером снегопады ожидаются на Апшероне. Сильный северо-западный ветер поднимает волны на Каспии до 3,6 метров, сообщают синоптики Минэкологии.

Написать отзыв

Общество

  • За 2023 год в службу «Детская горячая линия Азербайджана» поступило около 4500 обращений Общество
    • 22 январь 2024, 14:56

    За 2023 год в службу «Детская горячая линия Азербайджана» поступило около 4500 обращений

    Сервис, функционирующий при поддержке Azercell, представил годовой отчет В службу «Детская горячая линия Азербайджана», основной целью которой является предоставление социальной, психологической и юридической поддержки детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, за 2023 год поступило около 4500 обращений. На горячую линию, созданную и действующую при поддержке Azercell, поступило 1329 обращений, связанных с юридическими вопросами, 1080 обращений, связанных с психологическими проблемами, и 1004 запросов на тему образования. 718 обращений затрагивали социальные вопросы, а 196 запросов были связаны со здравоохранением. 126 обращений касались других сфер. Из детей, обратившихся за помощью в службу, 53% составляли девочки и 46% - мальчики. 1% обращений был совершен анонимно.

    Читать далее
  • Госслужба и прокуратура отчитались о мерах по борьбе с уклонением от призыва в армию Общество
    • 22 январь 2024, 14:16

    Госслужба и прокуратура отчитались о мерах по борьбе с уклонением от призыва в армию

    В минувшем году в Азербайджане были открыты уголовные дела по 20 случаям уклонения от призыва на действительную военную службу.  Об этом говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры и Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

    Читать далее
  • Дорожная полиция призывает водителей к осторожности в связи с ухудшением погоды Общество
    • 22 январь 2024, 12:52

    Дорожная полиция призывает водителей к осторожности в связи с ухудшением погоды

    Управление дорожной полиции страны призвало водителей быть осторожными в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде снега и сильного ветра. Подобная погода создаст гололед на дорогах утром и вечером, особенно в горных районах.

    Читать далее
  • Хафиз Бабалы подаcт в суд на дискредитировавшие его СМИ Общество
    • 22 январь 2024, 12:14

    Хафиз Бабалы подаcт в суд на дискредитировавшие его СМИ

    Содержащийся под арестом журналист-расследователь Хафиз Бабалы подаст в суд на СМИ, которые опубликовали дискредитирующие его сведения. Напомним, что 9 января журналист распространил заявление, в котором потребовал опровержения этих сведений, предупредив, что если в течение недели, это не будет сделано, то он подаст на эти СМИ диффамационные иски.

    Читать далее

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей