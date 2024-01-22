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(1 час назад)
Алиев инспектировал "Белый город"

Алиев инспектировал "Белый город"

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Алиев инспектировал "Белый город"

В ходе всестороннего обзора инициатив в области городского развития президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник ознакомился с продолжающимся строительством, улучшением инфраструктуры и благоустройством в центре столицы, в частности, в квартале Центрального парка, известном как "Аг Шехер" или "Белый город". Президент также осмотрел готовое офисное здание в том же квартале, метко названное "Аг Шехер", сообщает сайт президента.

Проект "Аг Шехер", подчеркивает приверженность модернизации Баку и эстетическому совершенствованию,  созданию не только функциональных пространств, но и визуально привлекательной и устойчивой среды обитания для  граждан.

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