Алиев инспектировал "Белый город"
Алиев инспектировал "Белый город"
В ходе всестороннего обзора инициатив в области городского развития президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник ознакомился с продолжающимся строительством, улучшением инфраструктуры и благоустройством в центре столицы, в частности, в квартале Центрального парка, известном как "Аг Шехер" или "Белый город". Президент также осмотрел готовое офисное здание в том же квартале, метко названное "Аг Шехер", сообщает сайт президента.
Проект "Аг Шехер", подчеркивает приверженность модернизации Баку и эстетическому совершенствованию, созданию не только функциональных пространств, но и визуально привлекательной и устойчивой среды обитания для граждан.
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