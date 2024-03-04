Во вторник в Баку ожидается ветреная погода
Во вторник в Баку ожидается ветреная погода
Во вторник, 5 марта в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно.
Ночью и утром в некоторых местах есть вероятность слабого тумана, подует северо-восточный ветер, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
Температура воздуха ночью составляет +1 +6°, днем +9 +14°.
Завтра, на некоторых горных территориях ожидаются кратковременные осадки, есть вероятность снега.
Ночью и утром временами будет туман, подует восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью +1 +6°, днем +10 +15°.
В горах ночью ожидается -3 -8°, днем 0 +5°.
Ночью в некоторых горных территориях есть вероятность гололеда.
Общество
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- 5 март 2024, 15:46
Живущие на берегу Каспия азербайджанцы сообщают про появление мелей, падении уровня моря с выходом на поверхность прежде подводных труб, участков дна. Новые островки появились в Бакинской бухте. Эффектным показателем обмеления Каспия стала распространившаяся фотография надводных качелей на одном из пляжей Апшерона, в поселке Мардакян. Прежде катавшиеся на качелях люди задевали ногами воду, поднимая в воздух брызги. Теперь эти качели оказались на расстоянии нескольких метров от воды.
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- 5 март 2024, 14:24
Двое фанатов футбольной команды «Нефтчи» арестованы в административном порядке за подожг пиротехнических средств во дворе административного здания клуба. Так они протестовали против поражения команды от ФК «Карабах» 1:4.
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- 5 март 2024, 14:19
6 марта в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и вечером местами туман. Будет преобладать южный ветер. Температура воздуха ночью составит +2 +5, днем будет +8 +13 градусов, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.
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- 5 март 2024, 14:15
В ходе оперативных мероприятий сотрудников полиции города Гянджи, 4 марта было изъято более 33 кг наркотиков. Как говорится в сообщении МВД, был задержан житель Самухского района Эльшан Халилов, подозреваемый в контрабанде наркотиков из Ирана.
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