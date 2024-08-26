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(1 час назад)
Во вторник в Баку ожидается ветреная погода

Во вторник в Баку ожидается ветреная погода

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Во вторник в Баку ожидается ветреная погода

Во вторник, 27 августа в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит +20 +24°, днем ​​ +28 +33°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба при минэкологии Азербайджана. 

По районам Азербайджана также ожидается преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных районах днем ​​возможны кратковременные дожди и грозы, ночью и утром будет небольшой туман, подует умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +20 +25°, днем  +​​33 +38°.

В горах ночью ожидается  +11 +16°,  днем +​​20 +25°.

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