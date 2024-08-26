Во вторник в Баку ожидается ветреная погода
Во вторник в Баку ожидается ветреная погода
Во вторник, 27 августа в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.
Температура воздуха ночью составит +20 +24°, днем +28 +33°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба при минэкологии Азербайджана.
По районам Азербайджана также ожидается преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных районах днем возможны кратковременные дожди и грозы, ночью и утром будет небольшой туман, подует умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит +20 +25°, днем +33 +38°.
В горах ночью ожидается +11 +16°, днем +20 +25°.
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