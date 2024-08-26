Алескер Мамедли нуждается в хирургической операции
Алескер Мамедли нуждается в хирургической операции
Содержащийся в СИЗО учредитель Toplum TV Алескер Мамедли нуждается в хирургической операции щитовидной железы. Об этом Turan сообщил его брат Насими Мамедли после телефонного разговора с ним 26 августа.
«Алескер сегодня звонил. У него продолжаются удушья из-за опухоли в щитовидной железе. В лечении нет позитивной динами. Ибо опухоль щитовидной железе должны быть удалена путем хирургической операции. Но в нынешних условиях, содержания его под стражей, проведение операции нецелесообразна», - сказал Н.Мамедли.
Он напомнил, что А.Мамедли 22 июня уже под конвоем везли в гражданскую клинику и из-за вмешательства силовиков в действия медиков, обследование было проведено не полным.
При этом на обследование не были допущены врачи, приглашенные семьей А.Мамедли, хотя суд разрешил это.
Поэтому А.Мамедли и его близкие считают, что для проведения операции учредителя
Toplum TV необходимо освободить из-под стражи и позволить ему пойти на хирургическое вмешательство в клинике по его выбору.
Однако А.Мамедли отказывают в освобождении из-под стражи, хотя никаких следственных действий не проводится с ним.
Опухоль щитовидной железе также негативно отражается на общем состоянии А.Мамедли.
«У Алескера постоянно резко скачет то в верх, то вниз кровяное давление. У него сильные головные боли, бессонница», - далее отметил Н.Мамедли.
Представители следственного органа и пенитенциарной службы казались не доступны для комментариев.
*6-8 марта были задержаны 9 сотрудников Tolum TV и его партнерской организации - Института демократических инициатив. Их обвинили в контрабанде иностранной валюты. Семь человек были арестованы, а двое переданы под надзор полиции.
Правозащитники признали арестованных политзаключенными, международные организации призвали к их освобождению.
-
- В мире
- 26 август 2024 14:32
-
Политика
-
- 27 август 2024, 19:15
С утра не выходит на связь активист и исследователь Джавид Ага. По информации из социальных сетей, Ага должен был сегодня утром в 06.50 вылететь из Баку за рубеж для продолжения образования.
-
- 27 август 2024, 17:57
В Бакинском суде по тяжким преступлениям 27 августа на процессе по делу профсоюзного активиста Афияддина Мамедова были заслушаны показания свидетеля Рамиля Бабаева.
-
- 27 август 2024, 17:39
Отборочная комиссия премии имени Вацлава Гавела в области прав человека, которая присуждается за выдающиеся действия гражданского общества в защиту прав человека в Европе и за ее пределами, 27 августа объявила шорт-лист кандидатов на награду 2024 года.
-
- 27 август 2024, 17:14
Администрация Олимпийского спортивного комплекса в городе Нефтчала не пропустила журналистов независимого он-лайн издания Meydan TV на встречу кандидата в депутаты Танзили Рустамханлы с избирателями.
Написать отзыв