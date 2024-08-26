Содержащийся в СИЗО учредитель Toplum TV Алескер Мамедли нуждается в хирургической операции щитовидной железы. Об этом Turan сообщил его брат Насими Мамедли после телефонного разговора с ним 26 августа.

«Алескер сегодня звонил. У него продолжаются удушья из-за опухоли в щитовидной железе. В лечении нет позитивной динами. Ибо опухоль щитовидной железе должны быть удалена путем хирургической операции. Но в нынешних условиях, содержания его под стражей, проведение операции нецелесообразна», - сказал Н.Мамедли.

Он напомнил, что А.Мамедли 22 июня уже под конвоем везли в гражданскую клинику и из-за вмешательства силовиков в действия медиков, обследование было проведено не полным.

При этом на обследование не были допущены врачи, приглашенные семьей А.Мамедли, хотя суд разрешил это.

Поэтому А.Мамедли и его близкие считают, что для проведения операции учредителя

Toplum TV необходимо освободить из-под стражи и позволить ему пойти на хирургическое вмешательство в клинике по его выбору.

Однако А.Мамедли отказывают в освобождении из-под стражи, хотя никаких следственных действий не проводится с ним.

Опухоль щитовидной железе также негативно отражается на общем состоянии А.Мамедли.

«У Алескера постоянно резко скачет то в верх, то вниз кровяное давление. У него сильные головные боли, бессонница», - далее отметил Н.Мамедли.

Представители следственного органа и пенитенциарной службы казались не доступны для комментариев.

*6-8 марта были задержаны 9 сотрудников Tolum TV и его партнерской организации - Института демократических инициатив. Их обвинили в контрабанде иностранной валюты. Семь человек были арестованы, а двое переданы под надзор полиции.

Правозащитники признали арестованных политзаключенными, международные организации призвали к их освобождению.