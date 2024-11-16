Врач призывает отбирать у детей мобильные телефоны, чтобы спасти от рака

Врач призывает отбирать у детей мобильные телефоны, чтобы спасти от рака

В Баку резко выросла заболеваемость раком щитовидной железы, причем врач-эндокринолог Садиг Бабиров констатирует большое количество таких патологий у детей.

"Заболеваемость растет в геометрической прогрессии. Я еженедельно провожу хирургические операции по удалению рака щитовидной железы минимум у трех молодых людей в возрасте до 20 лет. Представьте, сколько в Азербайджане хирургов, которые как я оперируют щитовидную железу. Мы анализировали семьи (анамнез) - у родителей не было раковых заболеваний. Опрос показывает, что заболевшие молодые люди много проводят время с мобильными телефонами".

В своем видеообращении врач призывает родителей отбирать у детей мобильные телефоны, а если телефоны нужны детям, использовать защитные средства от облучения.

https://www.facebook.com/PosledniySpasitel/videos/8688360624553082?st=OpJykSBaqi

"Щитовидная железа самый сильно реагирующий на облучение орган, поэтому он подвержен раку от облучения. Призываю родителей быть внимательными к этой опасности" - призвал Садиг Бабиров.

Рак щитовидной железы — это злокачественная патология, которая заключается в перерождении здоровых эпителиальных клеток щитовидной железы с последующим формированием опухоли. Заболевание считается относительно редким и встречается лишь в 1,5% всех случаев онкопатологий.

По данным на январь 2024 года, 76,48% жителей Азербайджана пользуются мобильными телефонами.