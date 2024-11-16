В рамках COP29 в Баку обсуждается роль парламентов в борьбе с изменениями климата

В рамках COP29 в Баку обсуждается роль парламентов в борьбе с изменениями климата

В рамках климатической конференции COP29 в Баку 16 ноября открылась Парламентская встреча, организованная Межпарламентским союзом совместно с Милли Меджлисом Азербайджана.

На встрече собрались 330 участников, в том числе 160 депутатов, в том числе 12 спикеров и вице-спикеров парламентов из 66 стран мира.

На повестке двухдневной встречи обсуждения по темам: «Реальные последствия изменения климата», «Развитие глобальной архитектуры климатического финансирования», «Повышение устойчивости к изменению климата, поощрение комплексного и справедливого подхода к этой сфере», «Усилия в области здравоохранения и продовольственной безопасности в условиях меняющегося климата», «Управление миграцией населения и изменением климата» и др.