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(3 часа назад)
За 11 месяцев в Азербайджане зафиксировано 1493 заражений корью

За 11 месяцев в Азербайджане зафиксировано 1493 заражений корью

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

За 11 месяцев в Азербайджане зафиксировано 1493 заражений корью

За январь-ноябрь 2023 года в Азербайджане было зафиксировано 1493 случаев заражения корью. Об этом агентству Turan в Госкомстате страны.

Согласно тому же источнику, в 2023 году по стране был зафиксирован лишь один случай заражения корью.

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