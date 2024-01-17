За 11 месяцев в Азербайджане зафиксировано 1493 заражений корью

За январь-ноябрь 2023 года в Азербайджане было зафиксировано 1493 случаев заражения корью. Об этом агентству Turan в Госкомстате страны.

Согласно тому же источнику, в 2023 году по стране был зафиксирован лишь один случай заражения корью.