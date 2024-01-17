Религиозный активист арестован по делу о наркотиках
Религиозный активист арестован по обвинению в сбыте наркотиков
Задержанному в Сальяне члену движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Мирсултану Багирову предъявлено обвинение в связи с наркотиками. Об этом Turan сообщили в ДМЕ.
В отношении Багирова избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца по статье 234.4.3 УК (незаконное приобретение или хранение наркотиков в целях сбыта в крупном размере).
Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Багиров отвергает обвинение.
В ДМЕ считают, что его преследуют за участие в деятельности этой организации. Багиров занимался также оказанием помощи семьям ранее арестованных религиозных активистов.
Он стал 49 членом ДМЕ, арестованным с осени 2021 года, когда началась волна массовых преследований верующих и религиозных активистов, представляемых как «иранских шпионов», хотя официальные обвинения им представляются по делам о наркотиках.
Аресты проводились на фоне ухудшения азербайджано-иранских отношений, но и после некоторой разрядки, аресты продолжаются, отметили в ДМЕ.
Всего в тюремном заключении находятся 59 членов ДМЕ, в том числе лидер этой организации Талех Багирзаде.
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