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(2 минуты назад)
Задержаны 6 человек, пытавшихся нарушить государственную границу

Задержаны 6 человек, пытавшихся нарушить государственную границу

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Задержаны 6 человек, пытавшихся нарушить государственную границу

В результате проводимых пограничных и оперативно-розыскных мероприятий в сфере обеспечения безопасности государственной границы, борьбы с нелегальной миграцией задержаны 6 человек, пытавшихся нарушить государственную границу Азербайджана.

Так,  2 октября в зоне обслуживания пограничного отряда «Худат» были задержаны  1 гражданин Ирана и двое граждан Пакистана.  4   октября  в зоне ответственности погранотряда «Шамкир» пограничники  задержали двух  граждан Алжира.

А 7 октября пограничники предотвратили попытку нарушения границы гражданином Сирии в зоне обслуживания отдельной пограничной дивизии «Нахчыван».

В результате следственных мероприятий установлено, что задержанные были намерены нелегально эмигрировать в страны Европы.

По фактам продолжаются оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления канала нелегальной миграции.

Задержаны 6 человек, пытавшихся нарушить государственную границу Задержаны 6 человек, пытавшихся нарушить государственную границу Задержаны 6 человек, пытавшихся нарушить государственную границу
Задержаны 6 человек, пытавшихся нарушить государственную границу Задержаны 6 человек, пытавшихся нарушить государственную границу Задержаны 6 человек, пытавшихся нарушить государственную границу

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