В результате проводимых пограничных и оперативно-розыскных мероприятий в сфере обеспечения безопасности государственной границы, борьбы с нелегальной миграцией задержаны 6 человек, пытавшихся нарушить государственную границу Азербайджана.

Так, 2 октября в зоне обслуживания пограничного отряда «Худат» были задержаны 1 гражданин Ирана и двое граждан Пакистана. 4 октября в зоне ответственности погранотряда «Шамкир» пограничники задержали двух граждан Алжира.

А 7 октября пограничники предотвратили попытку нарушения границы гражданином Сирии в зоне обслуживания отдельной пограничной дивизии «Нахчыван».

В результате следственных мероприятий установлено, что задержанные были намерены нелегально эмигрировать в страны Европы.

По фактам продолжаются оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления канала нелегальной миграции.