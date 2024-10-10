Задержаны 6 человек, пытавшихся нарушить государственную границу
Задержаны 6 человек, пытавшихся нарушить государственную границу
В результате проводимых пограничных и оперативно-розыскных мероприятий в сфере обеспечения безопасности государственной границы, борьбы с нелегальной миграцией задержаны 6 человек, пытавшихся нарушить государственную границу Азербайджана.
Так, 2 октября в зоне обслуживания пограничного отряда «Худат» были задержаны 1 гражданин Ирана и двое граждан Пакистана. 4 октября в зоне ответственности погранотряда «Шамкир» пограничники задержали двух граждан Алжира.
А 7 октября пограничники предотвратили попытку нарушения границы гражданином Сирии в зоне обслуживания отдельной пограничной дивизии «Нахчыван».
В результате следственных мероприятий установлено, что задержанные были намерены нелегально эмигрировать в страны Европы.
По фактам продолжаются оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления канала нелегальной миграции.
Общество
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