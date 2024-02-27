Задержаны двое иранцев, нарушивших морскую границу Азербайджана
Задержаны двое иранцев, нарушивших морскую границу Азербайджана
Береговая охрана Госпогранслужбы задержала двух нарушителей морской границы Азербайджана. Как говорится в сообщении ГПС, на рейде близ населенного пункта Алят (70 км к югу от Баку) была замечена морская цель.
В ходе принятых мер, в районе острова Кюрдили была задержана моторная лодка с двумя людьми. Ими оказались граждане Ирана - Юсифнеджат Мехран Таг оглу и Шахрам Махмуди Гафир оглу.
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