Задержаны двое иранцев, нарушивших морскую границу Азербайджана

Береговая охрана Госпогранслужбы задержала двух нарушителей морской границы Азербайджана. Как говорится в сообщении ГПС, на рейде близ населенного пункта Алят (70 км к югу от Баку) была замечена морская цель.

В ходе принятых мер, в районе острова Кюрдили была задержана моторная лодка с двумя людьми. Ими оказались граждане Ирана - Юсифнеджат Мехран Таг оглу и Шахрам Махмуди Гафир оглу.