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(1 час назад)
Состоится визит президента Казахстана

Состоится визит президента Казахстана

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Состоится визит президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит 11-12 марта Баку с официальным визитом. Как сообщили Turan в посольстве Казахстана, в ходе двухдневного визита будут подписаны двусторонние документы.

Ожидается, что Токаев посетит Физули, где состоится открытие Центра детского творчества имени Курмангазы.

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