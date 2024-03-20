Жалобы на цену и качество медикаментов не прекращаются...

В Азербайджане жалобы на дефицит, дороговизну и низкое качество лекарственных средств не прекращаются, что указывает на существование проблем в национальной системе здравоохранения. Несмотря на недавние законодательные поправки, направленные на оптимизацию цен на лекарства и обеспечение стандартов качества, опасения, высказанные гражданами и экспертами, подчеркивают сложность проблемы.

В июле прошлого года поправки к закону "О лекарственных средствах" в Азербайджане были объявлены средством для упорядочения цен на лекарства и защиты рынка от некачественных лекарств. Однако недавние сообщения свидетельствуют о другом: граждане выражают недовольство ростом цен и нехваткой основных лекарств. Назиля Мамедова, жительница Баку, в беседе с Turan посетовала на резкий рост цен на средства для лечения неба и полости рта, указав на трехкратный рост по сравнению с предыдущим годом.

Ожидалось, что установление Тарифным советом верхних пределов цен на лекарства смягчит рост цен, но реальность не соответствовала этим ожиданиям. Мониторинг, проведенный Кабинетом министров в 2023 году по 105 наиболее продаваемым лекарственным средствам, был направлен на обоснование предложений по регулированию цен. Однако детали этих предложений остаются нераскрытыми, оставляя заинтересованные стороны в неведении по поводу принимаемых решений.

В январе 2024 года фармацевтическая промышленность Азербайджана продемонстрировала многообещающий рост, выпустив продукции в общей сложности на 2,4 миллиона манатов, что в 2,8 раза больше по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, этот объем способен удовлетворить спрос частично и таким образом спрос на медикаменты удовлетворяется в основном за счет импорта. По данным Государственного Таможенного Комитета в 2023 году импорт лекарств снизился по сравнению с 2022 годом незначительно, как в стоимостном, так и в количественном выражении.

Несмотря на протоколы тестирования и гарантии контроля качества Центра аналитической экспертизы Министерства здравоохранения проблемы с качеством лекарств все еще сохраняются, о чем свидетельствуют продолжающиеся жалобы.

Член Комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Малахат Ибрагимгызы в интервью Turan признает как улучшения, так и недостатки, вытекающие из законодательных поправок. Признавая роль частного предпринимательства в дистрибуции фармацевтических препаратов, Ибрагимгызы подчеркивает важность общественного контроля для противодействия оппортунистической практике ценообразования.

Врач-рентгенолог Айдын Алиев в интервью Радио Азадлыг разделяет опасения по поводу монополистической практики и неадекватной конкуренции в фармацевтическом секторе. Алиев выступает за создание условий, способствующих конкурентному ценообразованию и строгим мерам контроля качества, подчеркивая необходимость прозрачности и подотчетности.

Несмотря на сложность проблемы, взаимодействие с фармацевтическими компаниями остается труднодостижимым, что препятствует усилиям по решению проблем непосредственно с заинтересованными сторонами отрасли.

Постоянные жалобы на дефицит, дороговизну и низкое качество лекарств в Азербайджане указывает на разносторонний характер проблем, стоящих перед фармацевтическим сектором. Хотя законодательные поправки и задействование механизмов мониторинга и являются важными шагами, однако этого недостаточно для обеспечения равного доступа к недорогим высококачественным лекарствам для всех граждан. Усилия в этом направлении должны быть продолжены.