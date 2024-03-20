Минэкологии отрицает загрязнение Каспия с судов в прошлом году

Минэкологии отрицает загрязнение Каспия с судов в прошлом году

Сброс грязных вод из кораблей в Каспий является одной из причин уничтожения живого мира крупнейшего соленого озера на планете, - об этом сообщает официальный сайт Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Пробема загрязнения моря с кораблей настолько актуальна, что в феврале 2023 года представители министерств Казахстана и Азербайджана догворились начать работу над совместным меморандумом о сокращении загрязнения судами Каспийского моря.

Какие меры защиты Каспия от загрязнения с судов принимает Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана? Отвечая на вопрос Turan, сотрудник Государственной службы экологической безопасности МЭПР Бахруз Магомедов сказал что ведомство ежегодно проводит мониторинг управления жидкими и твердыми отходами, образующимися на судах в Каспии.

Мониторинг показал, что в 2023 году сброса отходов с азербайджанских судов в Каспий не было, - заявил Магомедов.

Разъясняя процедуру утилизации таких отходов, представитель Минэкологии сказал, что согласно подписанным контрактам, корабли подойдя к берегу сдают сформированные во время работы на море жидкие отходы компании ООО Azərbaycan Təmiz Texnologiyalar или Azlogistic. Упомянутые компании сдают отходы в государственную компанию ООО Azərsu, - отметил Магомедов.

Во время долговременной работы в море емкости с грязными и подпластовыми водами наполняются, и тогда жидкие отходы сдаются к пришвартовавшемуся к судам специальным кораблям типа SLV Каспийского морского пароходства. Корабли типа SLV перевозят отходы к берегу и сдают там вышеупомянутым двум компаниям.

Загрязнение Каспия с кораблей наказываются в соответствии со статьями 233.1 и 264.0.1 Кодекса административных правонарушений штрафами в размере от 600 до 12500 манатов.

Тема загрязнения Каспия грязными водами с кораблей освещалась в Turan: Радужный Каспий: причины смертельной красоты