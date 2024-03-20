  • contact.az Contact
  • Баку
  • Patchy rain nearby6.50 C
  • Четверг, 21 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(11 часов назад)
Минэкологии  отрицает загрязнение Каспия с судов в прошлом году

Минэкологии  отрицает загрязнение Каспия с судов в прошлом году

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Минэкологии  отрицает загрязнение Каспия с судов в прошлом году

Сброс грязных вод из кораблей в Каспий является одной из причин уничтожения живого мира крупнейшего соленого озера на планете, - об этом сообщает официальный сайт Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Пробема загрязнения моря с кораблей настолько актуальна, что в феврале 2023 года представители министерств Казахстана и Азербайджана догворились начать работу над совместным меморандумом о сокращении загрязнения судами Каспийского моря.

Какие меры защиты Каспия от загрязнения с судов принимает Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана? Отвечая на вопрос Turan,  сотрудник Государственной службы экологической безопасности МЭПР Бахруз Магомедов сказал что ведомство ежегодно проводит мониторинг управления жидкими и твердыми отходами, образующимися на судах в Каспии.

Мониторинг  показал, что в 2023 году сброса отходов с азербайджанских судов в Каспий не было, - заявил Магомедов.

Разъясняя процедуру утилизации таких отходов, представитель Минэкологии сказал, что согласно подписанным контрактам, корабли подойдя к берегу сдают сформированные во время работы на море жидкие отходы компании ООО Azərbaycan Təmiz Texnologiyalar или Azlogistic.  Упомянутые компании сдают отходы в государственную компанию ООО Azərsu, - отметил Магомедов.

Во время долговременной работы в море емкости с грязными и подпластовыми водами наполняются, и тогда жидкие отходы сдаются к пришвартовавшемуся к судам специальным кораблям типа SLV Каспийского морского пароходства.  Корабли типа SLV перевозят отходы к берегу и сдают там вышеупомянутым двум компаниям.

Загрязнение Каспия с кораблей наказываются в соответствии со статьями 233.1 и  264.0.1 Кодекса административных правонарушений штрафами в размере от 600 до 12500 манатов.

Тема загрязнения Каспия грязными водами с кораблей освещалась в Turan: Радужный Каспий: причины смертельной красоты

 

Написать отзыв

Общество

  • Покупатель, сделавший предпраздничные покупки в Баку: "Цены выросли на 20-30 процентов" Общество
    • 20 март 2024, 15:52

    Покупатель, сделавший предпраздничные покупки в Баку: "Цены выросли на 20-30 процентов"

    С восходом солнца 20 марта Азербайджан приветствует радостный праздник Новруз, знаменующий приход весны и бережно хранимые культурные традиции. Однако на фоне праздничных приготовлений призрак роста цен нависает над рынками по всей стране, вызывая беспокойство потребителей и проливая свет на экономические реалии, характерные только для праздничного сезона.

    Читать далее
  • Жалобы на цену и качество медикаментов не прекращаются... Общество
    • 20 март 2024, 13:44

    Жалобы на цену и качество медикаментов не прекращаются...

    В Азербайджане сохраняются жалобы на доступность, ценообразование и качество лекарственных средств, что проливает свет на текущие проблемы в национальной системе здравоохранения. Несмотря на недавние законодательные поправки, направленные на оптимизацию цен на лекарства и обеспечение стандартов качества, опасения, высказанные гражданами и экспертами, подчеркивают сложность проблемы.

    Читать далее
  • Общество
    • 20 март 2024, 09:45

    Наступил Hовруз!

    B этом году на территории Азербайджана весна вступила в свои права 20 марта в 07:06, когда наступает день весеннего равноденствия, который символизирует наступление праздника Новруз.  Новруз  байрам (праздник весны и нового года) один из самых древних и любимых на Bостоке. История праздника уходит корнями в эпоху зороастризма и связана с днем весеннего равноденствия.

    Читать далее
  • Бакинский аэропорт переходит на усиленный режим Общество
    • 19 март 2024, 16:26

    Бакинский аэропорт переходит на усиленный режим

    В связи с Новруз барйамы международный аэропорт Баку с 20-го по 27-го  марта будет работать в усиленном режиме для комфорта и безопасности пассажиров и своевременноее выполнение рейсов в праздничные дни.

    Читать далее

Yenidən Rusiya Prezidenti olan Putinin siyasəti dəyişəcəkmi? – Zərdüşt Əlizadə Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей