Губаду Ибадоглу в изоляторе вводят максимально допустимую дозу инсулина

Об ухудшении здоровья политических заключенных, содержащихся в Кюрдаханинском следственном изоляторе, сообщила адвокат Шахла Гумбатова, посетившая изолятор.

Значительно ухудшилось состояние здоровья профессора экономики Губада Ибадоглу. "Показатель содержания сахара в крови Губадоглу повысился и находится на максимальном уровне. Врач прописал больному еще большую долю инсулина и предупредил, что других способов снизить сахар, больше нет. Сейчас ему вводится максимально допустимая доза препарата", - сообщила адвокат.

Губад Ибадоглу, находящийся под следствием с 23 июня 2023 года, обвиняется в изготовлении, приобретении или сбыте фальшивых денег.

Также адвокат Гумбатова сообщила, что в глаз заключенной в следизоляторе журналистки Наргиз Абсаламовой попала инфекция, девушка простыла. "По всей видимости, у нее ослаб иммунитет. Врач прописал ей лекарства, в вену больной вводится препарат", - сказала она.

1 декабря 2023 года Хатаинский районный суд Баку вынес решение об аресте Наргиз Абсаламовой по обвинению в сговоре с целью незаконного ввоза денег в Азербайджан. Она и другие журналисты медиаресурсов AbzasMedia и ToplumTV обвиняются в незаконном финансировании названных сайтов.

Союз «За свободу политзаключенным Азербайджана» объявил новый список политзаключенных. По сравнению с предыдущим списком, объявленным в начале декабря, число политзаключенных увеличилось на 43 человека до 288 узников. В защиту Ибадоглу, Абсаламовой и заключенных политиков и журналистов выступает множество азербайджанских и международных организаций, требующих срочного освобождения всех политических заключенных в Азербайджане.