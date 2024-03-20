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(11 часов назад)
Губаду Ибадоглу в изоляторе вводят максимально возможную дозу инсулина

Губаду Ибадоглу в изоляторе вводят максимально возможную дозу инсулина

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Губаду Ибадоглу в изоляторе вводят максимально допустимую дозу инсулина

Об ухудшении здоровья политических заключенных, содержащихся в Кюрдаханинском следственном изоляторе, сообщила адвокат Шахла Гумбатова, посетившая изолятор.

Значительно ухудшилось состояние здоровья профессора экономики Губада Ибадоглу. "Показатель содержания сахара в крови Губадоглу повысился и находится на максимальном уровне.  Врач прописал больному еще большую долю инсулина и предупредил, что других способов снизить сахар,  больше нет. Сейчас ему вводится максимально допустимая доза препарата", - сообщила адвокат.

Губад Ибадоглу, находящийся  под следствием с 23 июня 2023 года,   обвиняется в изготовлении, приобретении или сбыте фальшивых денег.

Также адвокат Гумбатова сообщила, что в глаз заключенной в следизоляторе журналистки Наргиз Абсаламовой попала инфекция, девушка простыла.  "По всей видимости, у нее ослаб иммунитет. Врач прописал ей лекарства, в вену больной вводится препарат", -  сказала она.

1 декабря 2023 года  Хатаинский районный суд Баку вынес решение об аресте Наргиз Абсаламовой по обвинению в сговоре с целью незаконного ввоза денег в Азербайджан.  Она и другие журналисты медиаресурсов AbzasMedia и  ToplumTV обвиняются в незаконном финансировании названных сайтов.

Союз «За свободу политзаключенным Азербайджана» объявил новый список политзаключенных. По сравнению с предыдущим списком, объявленным в начале декабря, число политзаключенных увеличилось на 43 человека до 288 узников. В защиту Ибадоглу, Абсаламовой и заключенных политиков и журналистов выступает множество азербайджанских и международных организаций, требующих срочного освобождения всех политических заключенных в Азербайджане.

 

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