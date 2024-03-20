Покупатель, сделавший предпраздничные покупки в Баку: "Цены выросли на 20-30 процентов"

С восходом солнца 20 марта Азербайджан встречает праздник Новруз, знаменующий приход весны. Однако на фоне праздничных приготовлений призрак роста цен нависает над рынками по всей стране, вызывая беспокойство потребителей и проливая свет на экономические реалии, характерные только для праздничного сезона.

Празднование Новруза влечет за собой бурную деятельность, поскольку домохозяйства готовятся к встречам с близкими, угощаются традиционными деликатесами и обмениваются подарками. Тем не менее, наряду с радостными празднованиями, феномен предпраздничного повышения цен стал укоренившейся традицией в Азербайджане, вызывая неоднозначную реакцию населения.

В оживленных окрестностях бакинского "Зеленого рынка" чувствуется азарт Новруза, когда продавцы демонстрируют широкий ассортимент товаров на фоне сезонного веселья. Однако, когда покупатели знакомятся с предложениями, они сталкиваются с завышенными ценами, что вызывает ропот недовольства среди покупателей.

Отчеты указывают на значительное повышение цен на товары первой необходимости, в том числе на помидоры и фрукты - до 20-30%. В то время как стоимость мяса остается относительно стабильной, резкий рост цен на другие основные продукты питания подчеркивает нагрузку на бюджеты домашних хозяйств в этот праздничный период.

Несмотря на наличие нормативно-правовой базы для сдерживания необоснованных колебаний цен, механизмы правоприменения остаются ограниченными. Государственная служба по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики на вопрос Turan подчеркивает принцип свободной рыночной конкуренции, позволяя предпринимателям устанавливать цены на основе динамики спроса и предложения.

Экономисты объясняют предпраздничный рост цен сочетанием возросшего спроса и динамики рынка, характеризующейся ограниченной конкуренцией. Натиг Джафарли в беседе с Радио Азадлыг подчеркивает роль ограничений предложения и монополистической практики в стимулировании роста цен, указывая на проблемы, с которыми сталкиваются потребители при навигации на неконкурентоспособном рынке.

Усилия властей по смягчению роста цен с помощью праздничных ярмарок, направленных на повышение доступности и изобилия, дали неоднозначные результаты. Несмотря на намерения правительства создать атмосферу праздника и доступности, сохраняются жалобы на отсутствие заметных различий в ценообразовании между этими ярмарками и традиционными рынками.

Неудовлетворенность потребителей выходит за рамки проблем с ценообразованием, а сообщения о проблемах с качеством еще больше усугубляют разочарование. Хотя инициативы правительства направлены на решение проблемы доступности, несоответствие между политическими намерениями и опытом потребителей подчеркивает необходимость целостных подходов к управлению экономикой.

Поскольку страна празднует Новруза, устранение коренных причин волатильности цен и усиление регулирующего надзора будут иметь важное значение для защиты интересов потребителей и содействия равному доступу к товарам первой необходимости. Стремясь к балансу между традициями и экономическими реалиями, Азербайджан может вступить в новую эру процветания и праздника для всех своих граждан.