Жара усилится
22 августа в столице сохранится жаркая, сухая погода. Днем воздух прогреется до +37°. Влажность воздуха днем составит 45-55%.
По регионам страны также без осадков. Утром и вечером местами туман. Ветер восточный.
В низменности днем воздух также прогреется до +37°, в горах будет +20+25°.
Общество
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За последние годы в Азербайджане сократилось как число детей, так и многодетных семей. По официальным данным, в 2023 году число детей в возрасте до 14 лет в стране составило 2,216 млн. В прошлом году число детей сократилось на 36 тыс. по сравнению с 2022 годом.
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- 21 август 2024, 12:20
В Сабунчиском районе столицы полиция задержала двух наркоторговцев - Азамат Ахмедзаде и Шарифа Мамедова, ранее судимого за преступления, связанные с наркотиками.
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- 20 август 2024, 17:52
В настоящее время в международном аэропорту в Нахчыване наблюдается значительное скопление людей.
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- 20 август 2024, 14:33
В этом году в некоторых высших учебных заведениях Азербайджана увеличилась годовая плата за обучение. Один из студентов, выбравший математику в Азербайджанском государственном педагогическом университете, сообщил Радио Азадлыг, что годовая плата за обучение по этой программе выросла на 300 манатов.
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