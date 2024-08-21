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  • Четверг, 22 август 2024
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Последнее обновление

(3 часа назад)
Жара усилится

Жара усилится

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Жара усилится

22 августа в столице сохранится жаркая, сухая погода. Днем воздух прогреется до +37°.  Влажность воздуха днем составит 45-55%.

По регионам страны также без осадков. Утром и вечером местами туман. Ветер восточный.

В низменности днем воздух также прогреется до +37°, в горах будет +20+25°.

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