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(3 часа назад)
У наркоторговцев изъято 23 кг обогащенной марихуаны

У наркоторговцев изъято 23 кг обогащенной марихуаны

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

У наркоторговцев изъято 23 кг обогащенной марихуаны

В Сабунчиском районе столицы полиция задержала двух наркоторговцев - Азамата Ахмедзаде и Шарифа Мамедова, ранее судимого за преступления, связанные с наркотиками.

В автомобиле, которым управлял Ахмадзаде, обнаружено 23 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами.

Задержанные заявили, что наркотики они забрали из тайника в столице, созданного гражданином Ирана, личность которого устанавливается.

По факту возбуждено уголовное дело, Ахмедзаде и Мамедов арестованы решением суда.  Оперативно-следственные мероприятия продолжаются, говорится в сообщении МВД.

 

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