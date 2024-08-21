Россия играет неконструктивную роль в армяно-азербайджанском урегулировании – МИД Армении

Официальный Ереван сомневается в конструктивной роли России в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил представитель МИД Армении после заявления главы МИД России Сергея Лаврова, что Армения саботирует договоренность по разблокированию коммуникаций через Сюник.

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, комментируя слова Лаврова, с сожалением констатировала, что "не соответствующие действительности, очевидно предвзятые, зачастую неуважительные комментарии различных официальных лиц МИД России в отношении Армении, давно не новы" и Ереван на них уже давно не реагирует.

Однако заявление Лаврова «не только вызывает откровенное сожаление, но и ставит под сомнение конструктивную вовлеченность Российской Федерации в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном», - сказала Бадалян.

Представитель МИД Армении отметила, что проект «Перекресток мира» как раз таки направлен на открытие региональных коммуникаций, а не их блокировку.

«Призываем коллег из МИД России не саботировать его реализацию и не подрывать усилия по достижению мира на Южном Кавказе предвзятыми заявлениями», - подчеркнула она.

Напомним, что 19 августа в Баку Сергей Лавров заявил, что армянское руководство «саботирует» договоренность об открытии коммуникаций через Сюникскую область Армении (имеется ввиду Зангезурский коридор - Turan).