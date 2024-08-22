Жара усилится
23 августа в Баку сохранится сухая, жаркая погода. Утром возможен слабый туман. Ветер северо-западный, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.
Температура воздуха ночью составит +21+26°, днем воздух прогреется до +34+39°. Влажность ночью 70-80%, днем - 40-50%.
По регионам страны также осадки не ожидаются. Утром и вечером в ряде горных местностей туман. Ветер восточный. Температура воздуха в низменности днем +35 +38°, а местами до +40°.
В горах днем будет +22+27°.
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- Финансы
- 22 август 2024 12:23
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Общество
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Во многих районах Баку уже неделю наблюдаются проблемы с водой. Хотя изначально чиновники заявляли, что проблема будет решена в течение двух дней, проблема до сих пор не решена полностью.
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- 22 август 2024, 14:23
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21 августа президент Azercell Зарина Зейналова встретилась с дзюдоистами Хидаятом Гейдаровым и Зелимом Коцоевым, завоевавшими золотые медали на Олимпийских играх в Париже. Встреча прошла при участии представителей Федерации дзюдо и Azercell.
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За последние годы в Азербайджане сократилось как число детей, так и многодетных семей. По официальным данным, в 2023 году число детей в возрасте до 14 лет в стране составило 2,216 млн. В прошлом году число детей сократилось на 36 тыс. по сравнению с 2022 годом.
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