Жара усилится

За последние годы в Азербайджане сократилось как число детей, так и многодетных семей. По официальным данным, в 2023 году число детей в возрасте до 14 лет в стране составило 2,216 млн. В прошлом году число детей сократилось на 36 тыс. по сравнению с 2022 годом.