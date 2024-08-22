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Последнее обновление

(6 часов назад)
Жара усилится

Жара усилится

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Жара усилится

23 августа в Баку сохранится сухая, жаркая погода. Утром возможен слабый туман. Ветер северо-западный, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит +21+26°, днем воздух прогреется до +34+39°. Влажность ночью  70-80%, днем - 40-50%.

По регионам страны также осадки не ожидаются. Утром и вечером в ряде горных местностей туман. Ветер восточный. Температура воздуха в низменности днем +35 +38°, а местами до +40°.

В горах днем будет +22+27°.

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