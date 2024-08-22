В Азербайджане нет «обезьяньей оспы»

Министерство здравоохранения сообщило, что в Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая подозрения на оспу обезьян.

«Осуществляется строгий эпидемиологический контроль в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, имеются достаточные ресурсы для выявления, диагностики и лечения лиц с подозрением на наличие инфекции», — говорится в сообщении министерства.

Это заявление является ответом на глобальное распространение тяжелого инфекционного заболевания. Оспа обезьян — очень редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от животных. Инфекция передается от человека к человеку через поврежденную кожу и слизистые оболочки в результате длительного тесного контакта.

Инкубационный период заболевания может составлять от 5 до 21 дня. Болезнь обычно длится 2-4 недели. Катаральные симптомы, наблюдаемые в начальный период (лихорадка, сильная головная боль и увеличение лимфатических узлов), сменяются появлением сыпи. Сыпь, которая развивается равномерно по всему телу, сохраняется в течение нескольких дней и заживает с одновременным образованием струпьев и рубцовой ткани. Поскольку большинство случаев оспы обезьян протекают в легкой форме, симптоматического лечения обычно бывает достаточно.

В Африке зафиксирована новая вспышка оспы обезьян. ВОЗ уже объявила эпидемию чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового масштаба. Международная Организация по Миграции (МОМ) призвала выделить 18,5 млн долларов на поддержку мер реагирования.