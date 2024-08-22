Защита подаст второе ходатайство об освобождении члена ПНФА Фамиля Халилова

29 августа в Суде по тяжким преступлениям начнется судебный процесс по делу Фамиля Халилова, члена Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), обвиняемого в преступлениях, связанных с наркотиками, и признанного инвалидом первой группы.

Как сообщил Turan адвокат подсудимого Фахраддин Мехтиев, ранее защита в ходе следствия заявляла ходатайство об освобождении Халилова в связи с отсутствием вины и фальсификацией обвинений. Это ходатайство было отклонено. По данным следствия, полиция обнаружила в доме Халилова 14 граммов наркосодержащего вещества метамфетамин. Халилов утверждает, что наркотики ему подбросили сотрудники полиции. Мехтиев заявил, что Халилов обвиняется по статье 234.4.3 УК (производство, перевозка, хранение наркотиков в крупном размере с целью сбыта). Семья Халилова и ПНФА утверждают, что его преследуют за политические убеждения. По предъявленным обвинениям предусмотрено наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

Адвокат Ф. Мехтиев сообщил, что на первом судебном заседании 29 августа защита планирует подать повторное ходатайство о немедленном освобождении Халилова из-под стражи в связи с отсутствием состава преступления. В случае отклонения ходатайства защита будет ходатайствовать об избрании Халилову меры пресечения в виде домашнего ареста, учитывая его инвалидность первой группы, парализованность обеих рук и невозможность самостоятельно справлять свои санитарно-гигиенические потребности.

С 15 августа Халилов проводит голодовку протеста, требуя оказать ему помощь в следственном изоляторе, в частности, медицинскую помощь в медсанчасти Первого следственного изолятора в Кюрдаханы, так как он не может обслуживать себя сам. Халилов также требует прекратить свое необоснованное заключение. Официальное уведомление о голодовке он написал 15 августа.

Супруга Халилова Кичиханым Халилова, навестив мужа 21 августа, рассказала агентству Turan о его тяжелом состоянии, заявив, что он не может самостоятельно раздеться, чтобы воспользоваться туалетом, и возвращается раздетым и грязным.

«Ему никто не помогает, и он не в состоянии позаботиться о своих основных потребностях. Я навещаю его два раза в неделю в следственном изоляторе, мою и купаю его, помогаю ему пользоваться туалетом. В другие дни он ограничивает потребление жидкости, чтобы не пользоваться туалетом. Он не ест, несмотря на давление со стороны начальника следственного изолятора Эльнура Исмаилова, который настаивает на прекращении голодовки», — сказала Кичиханым Халилова.

Она также рассказала о тяжелом финансовом положении семьи, так как они снимают дом недалеко от Баку. В семье трое маленьких детей, один из которых болен со дня рождения. Партия Народного Фронта оказывает поддержку семье Халиловых.

Председатель партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли посетил семью члена ПНФА Фамиля Халилова. «Власти Азербайджана должны положить конец этой бесчеловечности и жестокости по отношению к Фамилю Халилову. Мы как народ должны потребовать от властей прекратить это бесчеловечное преследование и освободить Фамиля Халилова», — написал Керимли на своей странице в Facebook.

Состояние здоровья задержанного Фамиля Халилова находится под контролем врачей, он принимает пищу, сообщили агентству Turan в отделе по связям с общественностью Пенитенциарной службы Азербайджана.

«В настоящее время Ф. Халилов содержится в медицинской части следственного изолятора. Не только Ф. Халилову, но и всем задержанным и осужденным, находящимся в ведении УИС, при необходимости оказывается медицинская помощь», - отметили в ведомстве.