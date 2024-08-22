Сроки ареста Анара Мамедли и Имрана Алиева продлены еще на 3 месяца
Сроки заключения Анара Мамедли и Имрана Алиева продлены еще на 3 месяца
Хатаинский районный суд Баку сегодня продлил еще на 3 месяца срок предварительного заключения главе Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анара Мамедли.
Как сообщил Turan адвокат Эльчин Садыгов, продление ареста было мотивировано ожиданием ответов на соответствующие запросы следственного органа.
Защита в свою очередь, указала на отсутствие необходимости содержания Мамедли под стражей, поскольку его преследование связано с правозащитной и общественной деятельностью. Вместе с тем, защита ходатайствовала изменить меру пресечения на домашний арест. Однако суд не удовлетворив ходатайство защиты и продлил срок ареста Мамедли до 27 ноября.
Сегодня же Хатаинский суд продлил арест на 3 месяца еще одному фигуранту этого дела - главе платформы meclis.info Имрану Алиеву.
Мамедли и Алиев были арестованы в конце апреля этого года по делу Abzas Media. Однако впоследствие их дела были выделены в отдельное производства. Оба обвиняются в контрабанде иностранной валюты. Они отвергают эти обвинения. Правозащитники признали обоих политзаключенными.
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