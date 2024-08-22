Ответ аналитика на украинские антиазербайджанские настроения

В Украине известный бизнесмен призывает общественность бойкотировать АЗС SOCAR в знак протеста против визита Владимира Путина в Азербайджан и желания Баку вступить в БРИКС. «На фоне заявки Азербайджана на членство в БРИКС появились подробности о деятельности SOCAR на Украине. Через нее в страну могла попадать продукция, предположительно полученная из российской нефти», — заявил крупный украинский импортер топлива Дмитрий Леушкин, основатель группы компаний Prime. Бизнесмен призвал украинские государственные и частные компании прекратить сотрудничество с SOCAR. Политический аналитик, директор Sage Solutions Фикрет Мамедов считает эту инициативу ошибочной. Он ответил на вопросы Turan.

Вопрос: Руководство Украины не отреагировало на публичную инициативу против Азербайджана. А если официальный Киев сделает антиазербайджанское заявление?

Ответ: Если Украина в конечном итоге решит, что ей нужно выдвинуть Азербайджану ультиматум в стиле «или мы, или русские», я считаю, что Азербайджан выберет Россию и будет совершенно прав. Размер экономики, общие границы, население, объем финансовых переводов, внешнеторговый оборот и другие факторы делают Россию более привлекательным партнером, чем Украина, независимо от того, насколько симпатизируют в нашей стране Вооруженным Силам Украины, Украине и украинцам. С экономической точки зрения Россия является более предпочтительным партнером, исходя из цифр, несмотря на ее политическую неадекватность.

Вопрос: Считаете ли вы правильной политику Баку в отношении двух враждующих государств?

Ответ: Азербайджан никогда не вступает в союзы против кого-либо. Если он подписывает контракты и соглашения с Россией, то это не против Украины. Это делается для решения собственных экономических, социальных и гуманитарных проблем. Аналогично, соглашения, подписанные с Украиной, не направлены на то, чтобы насолить русским. Азербайджан всегда старается минимизировать риски и опасения своих партнеров. Именно поэтому Азербайджан находится в Движении неприсоединения, чтобы показать России и Ирану, что мы не собираемся превращать нашу территорию в базу против них, а вести африканцев в светлое будущее.

Вопрос: Некоторые азербайджанские политики и граждане также критикуют Баку за его тесные связи с Россией и визит Путина в Баку. Каково ваше мнение об этих настроениях?

Ответ: Конфронтационная политика, выбранная Украиной, в отличие от Азербайджана, пока не дала желаемых результатов. Именно благодаря дипломатии Азербайджан обеспечил нейтралитет России в недавних войнах в Карабахе. Именно дипломатия позволила вывести миротворцев из Карабаха раньше запланированного срока. Как страна, мы не действуем по принципу «кто сильнее, тот и прав», в отличие от России или Украины. Президент Азербайджана защищает интересы и безопасность Азербайджана и не желает вступать в конфронтацию с Путиным. Украина разорвала отношения с Арменией из-за 30-летней оккупации Карабаха? И выступает ли она против того, чтобы Париж вооружал Армению? Так почему мы должны это делать?

Вернемся к SOCAR, которая стала предметом спора между тремя странами.

Ответ: Инициатор украинской кампании против SOCAR Леушкин неправ, потому что SOCAR поставляет топливо из Турции, с НПЗ Star, который также перерабатывает российскую нефть. Леушкин предлагает покупать нефтепродукты в Болгарии. Не хочу разочаровывать Леушкина, но крупнейший НПЗ в Болгарии в Бургасе напрямую принадлежит «Лукойлу». Этот завод перестал покупать российскую нефть. Но это ничего не меняет. «Лукойл» меняет нефть, образно говоря, отдавая свою нефть кому-то другому, а тот возвращает ее «Лукойлу». По сути, ничего не меняется, только бумажной волокиты больше. В отличие от SOCAR в Украине, «Лукойл» не платит налоги в украинскую казну, не создает рабочие места, не восстанавливает разрушенный Россией город Ирпень и не вкладывает миллионы в социальные и гуманитарные программы в Украине. SOCAR Energy Ukraine входит в десятку крупнейших налогоплательщиков среди 200 компаний на украинском топливном рынке. Так что замена SOCAR на «Лукойл» возможна, но это будет чистый отток капитала.