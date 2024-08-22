Суд отказал Хафизу Бабалы в переводе под домашний арест
Суд отказал Хафизу Бабалы в переводе под домашний арест
Хатаинский районный суд Баку сегодня не удовлетворил ходатайство защиты о переводе журналиста-расследователя Хафиза Бабалы под домашний арест.
Как сообщил Turan адвокат журналиста Рашад Алиев, защита мотивировала ходатайство тем, что предварительное следствие уже завершается и смысла держать журналиста под стражей нет.
С другой стороны, у Бабалы серьезные проблемы со здоровьем, он инвалид по зрению. Кроме того, после ареста у Бабалы обострилось варикозное расширение вен на ноге.
Бабалы отвергает новые обвинения, как и предыдущее обвинение в контрабанде и связывает арест со своей профессиональной журналисткой деятельностью и расследованиями фактов коррупции.
Бабалы заявил, что его связь с Abzas Media была связана исключительно публикациями своих расследований.
На решение суда будет подана апелляция.
Бабалы является одним из шести журналистов и медиа-работников, которые были арестованы в декабре 2023 г. – января 2024 г. «по делу Abzas Media».
Изначально всем им было предъявлено обвинение по статье 206.3.2 УК (контрабанда группой лиц по предварительному сговору).
16-19 августа журналистам были предъявлены новые обвинения по ст. 192.3.2 (незаконное предпринимательство с получением крупного дохода), 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (легализация преступных доходов организованной группой), 206.4 (контрабанда организованной группой), 320.1 и 320.2 (подделка документов и использование поддельных документов), а также статьи 213.2.1 (групповое уклонение от уплаты налогов) УК.
Эти обвинения караются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.
Журналисты отвергли все обвинения, заявив, что подвергаются преследованию за расследование фактов коррупции в высших эшелонах власти.
Международные организации по защите СМИ призвали власти Азербайджана немедленно освободить задержанных журналистов и прекратить давление на независимые СМИ.
Правозащитники признают арестованных по делу Abzas Media политзаключенными.
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