В сентябре  цены на продовольствие повысились на 2%

В сентябре 2024 года в Баку средняя цена потребительской корзины (ПК) по 30 видам основных продовольственных товаров отечественного производства, составленной агентством Turan, повысилась на 2%.

В августе средняя цена ПК повысилась на 0,6%, в июле повысилась на 2%, в июне снизилась на 2%, в мае - на 0,2%, в апреле понизилась на 2%, в марте повысилась на 5%, в феврале понизилась на 3%, в январе 2024 года повысилась на 1%, в декабре 2023 года повысилась на 1%, в ноябре понизилась на 2%, в октябре - на 0,5%, в сентябре повысились на 3%, в августе - на 0,8%, в июле - на 3%, в июне - на 7%, в мае понизилась на 7%, в апреле повысилась на 0,7%, в феврале цена понизилась на 1%, в январе повысилась на 2,6%, в декабре 2022 года - на 1%.

Подорожали: вермишель и макароны (+40%), гречка (+40%), молоко (+37%), огурцы (+33%), лук репчатый (+22%), капуста белокочанная (+20%), кукурузное масло (+15%), сахарный песок (+8%), говядина (+6%), масло сливочное (+5%), курятина (+2%),

Подешевели: помидоры (-44%), яблоки (-20%), яйца (-15%).

Цены на другие продовольственные товары в течение месяца были стабильны.

Ниже представлена ​​таблица, обобщающая изменения цен за последние пять лет:

Год Месяц Изменение цены 2023 Сентябрь +3% 2022 Сентябрь +5% 2021 Сентябрь +1,9% 2020 Сентябрь -0,1% 2019 Сентябрь +0,5%