В сентябре цены на продовольствие повысились на 2%
В сентябре 2024 года в Баку средняя цена потребительской корзины (ПК) по 30 видам основных продовольственных товаров отечественного производства, составленной агентством Turan, повысилась на 2%.
В августе средняя цена ПК повысилась на 0,6%, в июле повысилась на 2%, в июне снизилась на 2%, в мае - на 0,2%, в апреле понизилась на 2%, в марте повысилась на 5%, в феврале понизилась на 3%, в январе 2024 года повысилась на 1%, в декабре 2023 года повысилась на 1%, в ноябре понизилась на 2%, в октябре - на 0,5%, в сентябре повысились на 3%, в августе - на 0,8%, в июле - на 3%, в июне - на 7%, в мае понизилась на 7%, в апреле повысилась на 0,7%, в феврале цена понизилась на 1%, в январе повысилась на 2,6%, в декабре 2022 года - на 1%.
Подорожали: вермишель и макароны (+40%), гречка (+40%), молоко (+37%), огурцы (+33%), лук репчатый (+22%), капуста белокочанная (+20%), кукурузное масло (+15%), сахарный песок (+8%), говядина (+6%), масло сливочное (+5%), курятина (+2%),
Подешевели: помидоры (-44%), яблоки (-20%), яйца (-15%).
Цены на другие продовольственные товары в течение месяца были стабильны.
Ниже представлена таблица, обобщающая изменения цен за последние пять лет:
|
Год
|
Месяц
|
Изменение цены
|
2023
|
Сентябрь
|
+3%
|
2022
|
Сентябрь
|
+5%
|
2021
|
Сентябрь
|
+1,9%
|
2020
|
Сентябрь
|
-0,1%
|
2019
|
Сентябрь
|
+0,5%
|
Название продукта
|
Цены на 01.09.24
|
Цены на 01.10.24
|
Разница
|
в AZN
|
в %
|
Говядина
|
14.50
|
15.50
|
+ 1.0
|
6
|
Баранина
|
20.00
|
20.00
|
0
|
0
|
Курятина
|
5.89
|
6.05
|
+ 0.16
|
2
|
Куриные потроха
|
3.49
|
3.49
|
0
|
0
|
Белуга
|
50.0
|
50.0
|
0
|
0
|
Сливочное масло
|
18.50
|
19.50
|
+ 1.0
|
5
|
Кукурузное масло (1л.)
|
4.49
|
5.19
|
+ 0.70
|
15
|
Маргарин
|
5.90
|
5.90
|
0
|
0
|
Яйца (10 шт.)
|
1.30
|
1.10
|
- 0.20
|
15
|
Сахарный песок
|
1.65
|
1.59
|
0.06
|
3
|
Сахар
|
2.25
|
2.45
|
+ 0.20
|
8
|
Соль
|
0.59
|
0.59
|
0
|
0
|
Мука(1-й сорт)
|
0.58
|
0.58
|
0
|
0
|
Вермишель
|
1.09
|
1.53
|
+ 0.44
|
40
|
Гречневая крупа
|
1.20
|
1.50
|
+ 0.30
|
20
|
Макароны
|
1.09
|
1.53
|
+ 0.44
|
40
|
Рис
|
4.10
|
4.10
|
0
|
0
|
Молоко (1л)
|
1.89
|
2.59
|
+ 0.70
|
37
|
Сметана (100г)
|
0.71
|
0.71
|
0
|
0
|
Гатыг (1л.)
|
3.49
|
3.49
|
0
|
0
|
Брынза
|
8.49
|
8.49
|
0
|
0
|
Печенье местное
|
3.20
|
3.20
|
0
|
0
|
Картофель
|
0.89
|
0.85
|
- 0.04
|
4
|
Лук
|
0.45
|
0.55
|
+ 0.10
|
22
|
Огурцы
|
0.59
|
0.79
|
+ 0.20
|
33
|
Помидоры
|
2.89
|
1.59
|
- 1.30
|
44
|
Капуста
|
0.45
|
0.65
|
+ 0.20
|
30
|
Яблоки
|
1.19
|
0.95
|
- 0.24
|
20
|
Зелень (1 пучок)
|
0.17
|
0.17
|
0
|
0
|
159.90
|
164.63
|
+ 4.73
|
2
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