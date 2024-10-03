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(30 минут назад)
В сентябре  цены на продовольствие повысились на 2%

В сентябре  цены на продовольствие повысились на 2%

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В сентябре  цены на продовольствие повысились на 2%

В сентябре 2024 года  в Баку средняя цена потребительской корзины (ПК) по 30 видам основных продовольственных товаров отечественного производства, составленной агентством Turan, повысилась на 2%.

В августе  средняя цена ПК повысилась на 0,6%, в июле повысилась на 2%, в июне снизилась на 2%, в мае  -  на  0,2%, в апреле понизилась на 2%, в марте повысилась на 5%, в феврале понизилась на 3%, в январе 2024 года повысилась на 1%, в декабре 2023 года повысилась на 1%, в ноябре понизилась на 2%, в октябре - на 0,5%, в сентябре повысились на 3%, в августе - на 0,8%, в июле - на 3%, в июне - на 7%, в мае  понизилась на 7%, в апреле повысилась на 0,7%, в феврале цена понизилась на 1%, в январе повысилась на 2,6%, в декабре 2022 года  - на 1%.

Подорожали: вермишель и макароны (+40%),  гречка (+40%), молоко (+37%), огурцы (+33%),  лук репчатый (+22%), капуста белокочанная (+20%), кукурузное масло (+15%), сахарный песок (+8%), говядина (+6%), масло сливочное (+5%), курятина (+2%),

Подешевели: помидоры (-44%), яблоки (-20%), яйца (-15%).

Цены на другие продовольственные товары в течение месяца были стабильны.

Ниже представлена ​​таблица, обобщающая изменения цен за последние пять лет: 

Год

Месяц

Изменение цены

2023

Сентябрь

+3%

2022

Сентябрь

+5%

2021

Сентябрь

+1,9%

2020

Сентябрь

-0,1%

2019

Сентябрь

+0,5%

 

Название продукта

Цены на  01.09.24

Цены на  01.10.24

Разница

в AZN

в %

Говядина

14.50

15.50

+ 1.0

6

Баранина

20.00

20.00

0

0

Курятина

5.89

6.05

+ 0.16

2

Куриные потроха

3.49

3.49

0

0

Белуга

50.0

50.0

0

0

Сливочное масло

18.50

19.50

+ 1.0

5

Кукурузное масло (1л.)

4.49

5.19

+ 0.70

15

Маргарин

5.90

5.90

0

0

Яйца (10 шт.)

1.30

1.10

- 0.20

15

Сахарный песок

1.65

1.59

0.06

3

Сахар

2.25

2.45

+ 0.20

8

Соль

0.59

0.59

0

0

Мука(1-й сорт)

0.58

0.58

0

0

Вермишель

1.09

1.53

+ 0.44

40

Гречневая крупа 

1.20

1.50

+ 0.30

20

Макароны

1.09

1.53

+ 0.44

40

Рис

4.10

4.10

0

0

Молоко (1л)

1.89

2.59

+ 0.70

37

Сметана  (100г)

0.71

0.71

0

0

Гатыг (1л.)

3.49

3.49

0

0

Брынза

8.49

8.49

0

0

Печенье местное

3.20

3.20

0

0

Картофель

0.89

0.85

- 0.04

4

Лук

0.45

0.55

+ 0.10

22

Огурцы

0.59

0.79

+ 0.20

33

Помидоры

2.89

1.59

- 1.30

44

Капуста

0.45

0.65

+ 0.20

30

Яблоки

1.19

0.95

- 0.24

20

Зелень  (1 пучок)

0.17

0.17

0

0
 

159.90

164.63

+ 4.73

2

 

 

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