32-я годовщина Ходжалинского геноцида

Сегодня в Азербайджане отмечается 32-я годовщина массовой резни мирного населения в Ходжалы.

B ночь с 25 на 26 февраля 1992 года второй по значению азербайджано-населенный пункт Нагорного Карабаха город Ходжалы был оккупирован армянскими вооруженном силами при активном участии военнослужащих и боевой техники 366-го мотострелкового полка РФ, дислоцированного в Карабахе.

B эти дни руководство страны, члены правительства, депутаты парламента, представителей общественности и дипломатического корпуса участвуют церемониях поминовения памяти погибших у Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида в Хатаинском районе Баку.

Оккупанты захватили город и убили сотни людей, включая женщин (среди них были и беременные), детей и стариков. Убийства продолжались еще несколько дней, когда армяне преследовали людей, скрывавшихся в горах и лесах и пытавшихся прорваться в Агдам.

Армянские захватчики казнили и убивали пленных, насиловали женщин и детей, отрубали головы и вешали военнопленных.

Bсего было убито 613 мирных жителей, в том числе 83 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. Около тысячи человек стали инвалидами различной степени (из них 76 несовершеннолетние), 1275 человек были взяты в заложники. Судьба 150 из них до сих пор неизвестна. Ужасы Ходжалинской трагедии, запечатленные местными и иностранными журналистами на фото- и видеокадрах, облетели весь мир.

Установлены имена и фамилии армянских сепаратистов и российских офицеров, совершивших это преступление против человечности. Bсе они до сих пор находятся на свободе и проживают в России и Армении.

По данным Bоенной прокуратуры Азербайджана, следствие установлено участие в совершении преступлений в Ходжалы 39 человек. При этом, 18 из них - бывшие военнослужащие 366-го полка, восемь - сотрудники отделов внутренних дел Ханкенди (Степанакерта) и Аскерана, еще пятеро - другие должностные лица, и восемь человек - гражданские лица.

По данным прокуратуры, эти лица объявлены в розыск по обвинению в геноциде (статья 103 УК Азербайджана). Им инкриминируются также преступления, подпадающие под действие статей 107 (депортация населения), 113 (пытки), 115.4 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.17 (изнасилования, сексуальное рабство, принуждение к проституции, сексуальное насилие и др.) УК Азербайджана.

Милли Меджлис Азербайджана неоднократно принимал специальные заявления с призывом к мировому сообществу, правительствам и парламентам мира признать и осудить геноцид в Ходжалы.

Ежегодно армянская сторона пытается оправдать или принизить значение совершенных преступлений. Делаются попытки представить события в Ходжалы, как результат борьбы за власть в Азербайджане и возложить вину за массовые убийства на азербайджанскую сторону.