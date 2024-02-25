Цветы у подножья памятника жертвам Ходжалинского геноцида в Баку
32-я годовщина Ходжалинского геноцида
Сегодня в Азербайджане отмечается 32-я годовщина массовой резни мирного населения в Ходжалы.
B ночь с 25 на 26 февраля 1992 года второй по значению азербайджано-населенный пункт Нагорного Карабаха город Ходжалы был оккупирован армянскими вооруженном силами при активном участии военнослужащих и боевой техники 366-го мотострелкового полка РФ, дислоцированного в Карабахе.
B эти дни руководство страны, члены правительства, депутаты парламента, представителей общественности и дипломатического корпуса участвуют церемониях поминовения памяти погибших у Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида в Хатаинском районе Баку.
Оккупанты захватили город и убили сотни людей, включая женщин (среди них были и беременные), детей и стариков. Убийства продолжались еще несколько дней, когда армяне преследовали людей, скрывавшихся в горах и лесах и пытавшихся прорваться в Агдам.
Армянские захватчики казнили и убивали пленных, насиловали женщин и детей, отрубали головы и вешали военнопленных.
Bсего было убито 613 мирных жителей, в том числе 83 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. Около тысячи человек стали инвалидами различной степени (из них 76 несовершеннолетние), 1275 человек были взяты в заложники. Судьба 150 из них до сих пор неизвестна. Ужасы Ходжалинской трагедии, запечатленные местными и иностранными журналистами на фото- и видеокадрах, облетели весь мир.
Установлены имена и фамилии армянских сепаратистов и российских офицеров, совершивших это преступление против человечности. Bсе они до сих пор находятся на свободе и проживают в России и Армении.
По данным Bоенной прокуратуры Азербайджана, следствие установлено участие в совершении преступлений в Ходжалы 39 человек. При этом, 18 из них - бывшие военнослужащие 366-го полка, восемь - сотрудники отделов внутренних дел Ханкенди (Степанакерта) и Аскерана, еще пятеро - другие должностные лица, и восемь человек - гражданские лица.
По данным прокуратуры, эти лица объявлены в розыск по обвинению в геноциде (статья 103 УК Азербайджана). Им инкриминируются также преступления, подпадающие под действие статей 107 (депортация населения), 113 (пытки), 115.4 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.17 (изнасилования, сексуальное рабство, принуждение к проституции, сексуальное насилие и др.) УК Азербайджана.
Милли Меджлис Азербайджана неоднократно принимал специальные заявления с призывом к мировому сообществу, правительствам и парламентам мира признать и осудить геноцид в Ходжалы.
Ежегодно армянская сторона пытается оправдать или принизить значение совершенных преступлений. Делаются попытки представить события в Ходжалы, как результат борьбы за власть в Азербайджане и возложить вину за массовые убийства на азербайджанскую сторону.
Написать отзыв
-
-
- Энергетика
- 26 февраль 2024 07:25
Политика
-
- 26 февраль 2024, 18:19
Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана пройдет 28-29 февраля в Берлине. Такая договоренность была достигнута на встрече лидеров Германии, Армении и Азербайджана в Мюнхене в середине февраля. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.
-
- 26 февраль 2024, 18:02
Армения должна принять все условия Азербайджана и отказаться от территориальных притязаний к Азербайджану. Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев на церемонии закладки мемориала жертв Ходжалинской трагедии в городе Ходжалы.
-
- 26 февраль 2024, 15:33
26 февраля в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу руководителя интернет-ресурса Xural TV Аваза Зейналлы и главы youtube-канала Sada TV Эльнура Шукюрова.
-
- 26 февраль 2024, 13:48
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня в Ходжалы заложил фундамент мемориала памяти жертв Ходжалинского геноцида и встретился с представителями районной общественности, сообщает сайт главы государствам.
1 отзыв
Ruslan
2024-02-26
Это наша вина что проспали недоглядели я постоянно говорю неужели КГБ Азербайджана Советского союза не могла узнать о кознях Армян ??? Пока власть АЗ ССР спала в это время Армения во всю строила свои планы что и как будет делать...Но если знали что готовят Армяне какую угрозу несут они для Азербайджана и не реагировать на это то это предательство...На ошибках надо учится с Армянами всегда надо держать ухо востро не спать....Власть СССР продвигала лозунг дружба народов итд но на деле это совсем не так для СССР нужна была такая лапша чтоб удержать нации вместе в одной огромной стране...