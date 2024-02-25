Зеленский: Число потерь украинцев 31 тысяча, русских - 180 тысяч

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично раскрыл потери Сил обороны Украины за два года полномасштабной войны против Российской Федерации.

В ходе пресс-конференции в 25 февраля, он сказал, что с начала войны 24 февраля 2022 года по сегодня погибло 31 тысяча украинских военных.

Он назвал бредом утверждения о том, что потери Украины - 300 тысяч человек.

Все остальные цифры, которые называют пророссийские силы в мире и Кремль - ложь, подчеркнул президент. Он добавил, что это очень большие потери для Украины. Потери россиян - 180 тысяч. Еще до 500 тысяч россиян получили ранения.

"Украинцев погибло 31 тысяча. Я не скажу, сколько раненых, поскольку Россия будет знать, сколько людей ушло с поля боя", - добавил президент.

Относительно количества пропавших без вести, Зеленский отметил, что количество не будет озвучивать, поскольку оно может быть необъективным. По словам президента, иногда удается вернуть из плена людей, которых считали пропавшими без вести.