Кто несет ответственность за жизни политических заключенных?

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России объявила 16 февраля, что Алексей Навальный, видный оппозиционер, скончался в исправительной колонии, расположенной в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Смерть Навального, произошедшая во время отбывания наказания, назначенного после его ареста по возвращении в Россию из Германии в феврале 2021 года, вновь привлекла всеобщее внимание к обращению с политическими заключенными и их безопасности в авторитарных режимах.

Безвременная кончина Навального, одного из ведущих лидеров российской оппозиции, не только вызвала всеобщий траур среди его сторонников, но и вновь вызвала неотложные разговоры об ответственности государств по отношению к политическим заключенным. Призрак политических преследований вырисовывается во всей красе, бросая тень на фундаментальные принципы правосудия, прав человека и демократического управления.

Кто несет конечную ответственность за обеспечение безопасности и благополучия лиц, задержанных за их политические убеждения? Какие меры могут быть приняты для предотвращения дальнейших трагедий и защиты достоинства и прав всех заключенных, независимо от их идеологических убеждений?

Руфат Сафаров, правозащитник и глава организации "Линия защиты", в интервью ASTNA высказывает ценную точку зрения на настоятельную необходимость надежных гарантий и механизмов для защиты политических заключенных и обеспечения соблюдения их основных прав.

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Вопрос: Кто несет ответственность за жизнь политических заключенных?

Ответ: За жизнь политзаключенных несут ответственность следователи, возбудившие против них незаконные уголовные дела, подавшие ходатайства, представления об избрании меры пресечения, обеспечивающие это, выносящие несправедливые приговоры судьи, руководители пенитенциарных учреждений, СИЗО и политическая власть, дающая указания всему этому корпусу. Есть некоторые политические заключенные, для которых незаконная изоляция от общества становится возможной на основании политической воли непосредственно главы государства. В этом смысле верхушка правительства несет ответственность за жизнь и здоровье Губада Ибадоглу, Тофика Ягублу, Бахтияра Гаджиева, Назима Байдамирли, журналистов, осужденных по делу «AbzasMedia» , журналистов, арестованных по сфабрикованным обвинениям по делу “Канал13”, руководителя Рабочего стола Афияддина Мамедова.

Вопрос: Погиб Навальный. Но будет ли после этого предпринят какой-либо шаг против России, против Путина? В крайнем случае, санкция. Но выход ли это?

Ответ: Алексея Навального убили. Полагаю, если его заказал Путин, то исполнителями были должностные лица пенитенциарной службы. Не случайно после известия о смерти Навального Владимир Путин повысил в звании двух заместителей начальника ФСИН и двух начальников управлений. Похоже, круг санкций будет расширен. Тяжкое оскорбление президентом Байденом в своей речи Путина, полет Путина на стратегическом бомбардировщике, способном нести ядерное оружие, прием мировыми лидерами Юлии Навальной говорит о том, что в ближайшем будущем произойдет еще более глубокий кризис, который, закончится, мягко говоря, серьезными потерями путинской России.

Вопрос: В Азербайджане в СИЗО начался медицинский осмотр политических заключенных. Видимо, случившееся с Навальным напугало руководство. Радоваться нам по этому поводу или огорчаться?

Ответ: Да, после того, как в России распространилось сообщение о смерти Навального, в Азербайджане начали проводить медицинское обследование политзаключенных, брать кровь на анализ и т.д. Об этом общественности сообщили родственники Тофика Ягублу. Во время телефонного разговора с женой Назима Байдамирли Фаридой ханум выяснилось, что “экологический” заключенный отказался от медосмотра, проводимого врачами СИЗО и сдачи им материала для анализов. Он потребовал пригласить для этих процедур своих врачей. Ясно, что реализующие политику наказание-исполнение, в целом политическая власть обеспокоены, и для этого есть достаточно причин.

Вопрос: Но и у нас были случаи гибели политических заключенных. Например, кейс Мехмана Галандарова. Был ли кто-то наказан за это?

Ответ: Я помню гибель Мехмана Галандарова, Фаины Кунгуровой. Оба были политическими заключенными. Вспомним и верующего Сабухи Салимова, который в прошлом году скончался в результате голодовки. Есть и другие дела неполитического характера. До сих пор не наказано ни одно должностное лицо. При нынешней системе управления, действующей вне правопорядка, я не жду привлечения к ответственности какого-либо должностного лица. Наказание этих лиц не отвечает принципам, которыми руководствуется репрессивная система управления...

Вопрос: Что нужно сделать, чтобы правительство, власть поняли ценность гражданина и человека, независимо от того, кто они, каковы их политические взгляды, верования, убеждения?

Ответ: Необходимо уважение к праву выбирать и быть избранным. Необходимо реформировать ветви власти, получающие мандат от народа, добиться независимости судов и положить конец преследованиям за высказывания и убеждения. Словом, необходимо восстановить модель демократического и правового государства. К сожалению, в настоящее время в Азербайджане заправляют система и ветви власти, совершенно чуждые демократическому и справедливому управлению.