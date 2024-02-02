“Abzas Media” будет базироваться в Берлине

“Abzas Media” будет базироваться в Берлине

Новая редакция интернет-издания “Abzas Media” расположилась в Берлине. Об этом Turan сообщила новый главный редактор Лейла Мустафаева.

«Мы не хотим заниматься «осторожной журналистикой». Публикации будут размещаться на нашем сайте, который заблокирован в Азербайджане.

В Берлине работа уже налажена. Мы продолжим деятельность с нашими сотрудниками в различных странах дистанционно», - сказала Мустафаева.

По ее словам, расследования Abzas Media будут публиковаться также 15 зарубежными медиа, который поддержали издание.

Напомним, что в Азербайджане в ноябре-январе были арестованы шесть журналистов и медиаработников из Abzas media. Они обвиняются в «контрабанде».

Накануне руководство издания из-за невозможности деятельности в Азербайджане попросило коллег продолжить работу за рубежом. Руководство было возложено на Лейлу Мустафаева.