“Abzas Media” будет базироваться в Берлине
“Abzas Media” будет базироваться в Берлине
Новая редакция интернет-издания “Abzas Media” расположилась в Берлине. Об этом Turan сообщила новый главный редактор Лейла Мустафаева.
«Мы не хотим заниматься «осторожной журналистикой». Публикации будут размещаться на нашем сайте, который заблокирован в Азербайджане.
В Берлине работа уже налажена. Мы продолжим деятельность с нашими сотрудниками в различных странах дистанционно», - сказала Мустафаева.
По ее словам, расследования Abzas Media будут публиковаться также 15 зарубежными медиа, который поддержали издание.
Напомним, что в Азербайджане в ноябре-январе были арестованы шесть журналистов и медиаработников из Abzas media. Они обвиняются в «контрабанде».
Накануне руководство издания из-за невозможности деятельности в Азербайджане попросило коллег продолжить работу за рубежом. Руководство было возложено на Лейлу Мустафаева.
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