  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear100 C
  • Воскресенье, 19 май 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(4 часа назад)
Администрация Байдена предлагает пригласить  Украину в НАТО

Администрация Байдена предлагает пригласить  Украину в НАТО

A- A A+
AZ EN
Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

Администрация Байдена предлагает пригласить  Украину в НАТО

По мере приближения июльского саммита НАТО , Вашингтон все более четко пригласить Украину присоединиться к Альянсу.

Президент Байден и другие ключевые должностные лица администрации ясно дали понять, что раздираемая войной Украина в итоге присоединится к блоку.

В своем выступлении в Киевском политехническом институте на этой неделе секретарь Энтони Блинкен заявил, что США приближают Украину к НАТО. "Мы позаботимся о том, чтобы мост Украины к НАТО был сильным и хорошо освещенным", - сказал он.    

Киев и некоторые из его союзников внутри НАТО, особенно в Восточной Европе, уже давно настаивают на приглашении,  несмотря на то, что согласны, что Украина не может вступить в НАТО, пока еще находится в войне.

На саммите в Вильнюсе в прошлом году лидеры НАТО заявили, что будущее Украины в альянсе, но не выдали приглашение или не установили сроки членства.

Питер Руг, директор Центра по Европе и Евразии в Институте Хадсона, говорит, что было бы разумно предложить Украине членство на предстоящем саммите в Вашингтоне. Дата присоединения будет определена, когда все члены НАТО сочтут, что условия  позволяют это.

"Сам президент Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не вступит в альянс, пока в его стране бушует война. В то же время, приглашение ясно дает понять, что Запад не откажется от Украины, что ее будущее в НАТО", - сказал Руг вашингтонскому корреспонденту TURAN во время пятничного брифинга в Вашингтонском центре иностранной прессы Госдепартамента.

"На Бухарестском саммите в 2008 году члены НАТО согласились, что Украина в конечном итоге присоединится к Альянсу, что было поддержано США. Но почти 16 лет спустя Украина все еще остается в стороне.

Комментируя TURAN очевидное отступление Грузии с европейского пути и последствиях этого для о вступлении в НАТО, Руг сказал, что ситуация в Грузии, как и на Кавказе, и в постсоветских государствах Черного моря "полностью зависит от российской власти".

"Когда Россия проигрывает в Украине, это то, что может ослабить влияние России в Центральной Азии и на Кавказе и в Молдове.  И поэтому, самое первое, что может сделать Запад, это усилить  украинцев и дать им возможность добиться успехов на поле боя", - заключил он.

Написать отзыв

Политика

Taksi sayı azaldılır, bəs köhnə taksiçilər nə ilə dolanacaqlar? – Rauf Ağamirzəyev Çətin sualda


Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей