Администрация Байдена предлагает пригласить Украину в НАТО
Администрация Байдена предлагает пригласить Украину в НАТО
По мере приближения июльского саммита НАТО , Вашингтон все более четко пригласить Украину присоединиться к Альянсу.
Президент Байден и другие ключевые должностные лица администрации ясно дали понять, что раздираемая войной Украина в итоге присоединится к блоку.
В своем выступлении в Киевском политехническом институте на этой неделе секретарь Энтони Блинкен заявил, что США приближают Украину к НАТО. "Мы позаботимся о том, чтобы мост Украины к НАТО был сильным и хорошо освещенным", - сказал он.
Киев и некоторые из его союзников внутри НАТО, особенно в Восточной Европе, уже давно настаивают на приглашении, несмотря на то, что согласны, что Украина не может вступить в НАТО, пока еще находится в войне.
На саммите в Вильнюсе в прошлом году лидеры НАТО заявили, что будущее Украины в альянсе, но не выдали приглашение или не установили сроки членства.
Питер Руг, директор Центра по Европе и Евразии в Институте Хадсона, говорит, что было бы разумно предложить Украине членство на предстоящем саммите в Вашингтоне. Дата присоединения будет определена, когда все члены НАТО сочтут, что условия позволяют это.
"Сам президент Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не вступит в альянс, пока в его стране бушует война. В то же время, приглашение ясно дает понять, что Запад не откажется от Украины, что ее будущее в НАТО", - сказал Руг вашингтонскому корреспонденту TURAN во время пятничного брифинга в Вашингтонском центре иностранной прессы Госдепартамента.
"На Бухарестском саммите в 2008 году члены НАТО согласились, что Украина в конечном итоге присоединится к Альянсу, что было поддержано США. Но почти 16 лет спустя Украина все еще остается в стороне.
Комментируя TURAN очевидное отступление Грузии с европейского пути и последствиях этого для о вступлении в НАТО, Руг сказал, что ситуация в Грузии, как и на Кавказе, и в постсоветских государствах Черного моря "полностью зависит от российской власти".
"Когда Россия проигрывает в Украине, это то, что может ослабить влияние России в Центральной Азии и на Кавказе и в Молдове. И поэтому, самое первое, что может сделать Запад, это усилить украинцев и дать им возможность добиться успехов на поле боя", - заключил он.
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