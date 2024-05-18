Продолжается вывод военной техники миротворцев РФ из Карабаха
Продолжается вывод военной техники миротворцев РФ из Карабаха
Очередная колонна военной техники российских миротворцев выбыла сегодня из Азербайджана. Несколько десятков бронетранспортеров были погружены на железнодорожной стронции Горан ( недалеко от райцентра Геранбой) и вывезены в Россию.
Около 2 тысяч военных и более 90 единиц бронетехники были введены в Карабах в ноябре 2020 года по завершении Второй Карабахской войны. Их задачей было не допущение новых столкновений между армянами и азербайджанцами.
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