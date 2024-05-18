Продолжается вывод военной техники миротворцев РФ из Карабаха

Очередная колонна военной техники российских миротворцев выбыла сегодня из Азербайджана. Несколько десятков бронетранспортеров были погружены на железнодорожной стронции Горан ( недалеко от райцентра Геранбой) и вывезены в Россию.

Около 2 тысяч военных и более 90 единиц бронетехники были введены в Карабах в ноябре 2020 года по завершении Второй Карабахской войны. Их задачей было не допущение новых столкновений между армянами и азербайджанцами.