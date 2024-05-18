  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear100 C
  • Воскресенье, 19 май 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(4 часа назад)
Продолжается вывод военной техники миротворцев РФ из Карабаха

Продолжается вывод военной техники миротворцев РФ из Карабаха

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Продолжается вывод военной техники миротворцев РФ из Карабаха

Очередная колонна военной техники российских миротворцев выбыла сегодня из Азербайджана. Несколько десятков бронетранспортеров были погружены на железнодорожной стронции Горан ( недалеко от райцентра Геранбой) и вывезены в Россию.

Около 2 тысяч военных и более 90 единиц бронетехники были введены в Карабах в ноябре 2020 года по завершении Второй Карабахской войны. Их задачей было не допущение новых столкновений между армянами и азербайджанцами.

Написать отзыв

Политика

Taksi sayı azaldılır, bəs köhnə taksiçilər nə ilə dolanacaqlar? – Rauf Ağamirzəyev Çətin sualda


Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей