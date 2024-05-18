Командование ВВС возложено на генерала Намига Исламзаде
Командование ВВС возложено на генерала Намига Исламзаде
Генерал-майор Намиг Исламзаде назначен исполняющим обязанности главы ВВС Азербайджана.
Пост командующего ВВС оказался вакантным после увольнения в запас генерал-лейтенанта Рамиза Тахирова по достижение максимального возрастного предела для военной службы.
50-летний Исламзаде уроженец Бардинского района.
Окончил Высшее военное авиационное училище Турецкой Республики.
Участвовал во второй Карабахской войне. Удостоен звания "Герой Отечественной войны", награжден другими орденами и медлами, в том числе за освобождение Физули и Ходжавенда.
В 2021 г. был назначен заместителем командующего ВВС Азербайджана.
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