Командование ВВС возложено на генерала Намига Исламзаде

Генерал-майор Намиг Исламзаде назначен исполняющим обязанности главы ВВС Азербайджана.

Пост командующего ВВС оказался вакантным после увольнения в запас генерал-лейтенанта Рамиза Тахирова по достижение максимального возрастного предела для военной службы.

50-летний Исламзаде уроженец Бардинского района.

Окончил Высшее военное авиационное училище Турецкой Республики.

Участвовал во второй Карабахской войне. Удостоен звания "Герой Отечественной войны", награжден другими орденами и медлами, в том числе за освобождение Физули и Ходжавенда.

В 2021 г. был назначен заместителем командующего ВВС Азербайджана.