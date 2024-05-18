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(4 часа назад)
Минобороны отчиталось о деятельности по разминированию

Минобороны отчиталось о деятельности по разминированию

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Минобороны отчиталось о деятельности по разминированию

В мае инженерными войсками азербайджанской армии на освобожденных территориях полностью очищено от мин более 254 гектаров, сообщила 18 мая пресс-служба минобороны Азербайджана.

 Всего, на сегодняшний день инженерно-сапёрными подразделениями очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 37583 га.

В результате этой деятельности,  было обнаружено 10463 единиц противопехотных, 3318 единиц противотанковых и 12814 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

Деятельность по  разминированию населенных пунктов, посевных площадей, дорог и объектов инфраструктуры продолжаются в соответствии с планом.

 

Минобороны отчиталось о деятельности по разминированию Минобороны отчиталось о деятельности по разминированию Минобороны отчиталось о деятельности по разминированию Минобороны отчиталось о деятельности по разминированию
Минобороны отчиталось о деятельности по разминированию Минобороны отчиталось о деятельности по разминированию Минобороны отчиталось о деятельности по разминированию Минобороны отчиталось о деятельности по разминированию

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