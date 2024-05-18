МВД призвало к бдительности в пользовании с банковскими картами
МВД призвало к бдительности в пользовании с банковскими картами
В течение дня 17 мая в Азербайджане были зафиксированы 22 случая кражи денежных средств с банковских карт киберпреступным путем.
Как сообщило МВД с карт различных банков Азербайджана, за день было украдено денежных средств на сумму около 45 тысяч манат.
МВД призвало граждан не предоставлять никому банковские сведения за исключением 16 цифр банковской карты.
Общество
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- 17 май 2024, 17:56
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