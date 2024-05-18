МВД призвало к бдительности в пользовании с банковскими картами

МВД призвало к бдительности в пользовании с банковскими картами

В течение дня 17 мая в Азербайджане были зафиксированы 22 случая кражи денежных средств с банковских карт киберпреступным путем.

Как сообщило МВД с карт различных банков Азербайджана, за день было украдено денежных средств на сумму около 45 тысяч манат.

МВД призвало граждан не предоставлять никому банковские сведения за исключением 16 цифр банковской карты.