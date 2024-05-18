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(4 часа назад)
Поездка Ильхама Алиева в Джебраил

Поездка Ильхама Алиева в Джебраил

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Поездка Ильхама Алиева в Джебраил

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 мая совершает поездку в Джебраильский район.

Как сообщает сайт главы государства, глава государства принял участие в церемонии закладки восстанавливаемых сел Машанлы, Беюк Марджанлы, Кархулу и Сарыджаллы.

Джебраильский район был оккупирован ВС Армении в августе 1993 г.

Азербайджанская армия освободила район от оккупантов в ходе 44-дневной войны осенью 2020 г.

 

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