Поездка Ильхама Алиева в Джебраил

Члены семьи активиста партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльхана Алиева, объявившего 15 мая в СИЗО сухую голодовку обеспокоены за его судьбу. С 16 мая он не выходит на связь и о нем нет никакой информации.