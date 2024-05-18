Поездка Ильхама Алиева в Джебраил
Поездка Ильхама Алиева в Джебраил
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 мая совершает поездку в Джебраильский район.
Как сообщает сайт главы государства, глава государства принял участие в церемонии закладки восстанавливаемых сел Машанлы, Беюк Марджанлы, Кархулу и Сарыджаллы.
Джебраильский район был оккупирован ВС Армении в августе 1993 г.
Азербайджанская армия освободила район от оккупантов в ходе 44-дневной войны осенью 2020 г.
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