В воскресенье в Баку будет ветрено, регионах пройдут осадки
В воскресенье в Баку будет ветрено, регионах пройдут осадки
В воскресенье, 19 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, подует умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха составит ночью +10 +13°, днем +16 +20°, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
По районам Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы и град, в горных районах - снег. В ряде мест ожидается туман, подует умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью +8 +13°, днем +17 +22°.
В горах ночью ожидается от +1° до +4° тепла, днем +4 +8° тепла.
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