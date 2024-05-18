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(4 часа назад)
В воскресенье в Баку будет ветрено, регионах пройдут осадки

В воскресенье в Баку будет ветрено, регионах пройдут осадки

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В воскресенье в Баку будет ветрено, регионах пройдут осадки

В воскресенье, 19 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, подует  умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха составит ночью +10 +13°, днем +16 +20°, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

По районам Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы и град, в горных районах - снег. В ряде мест ожидается туман, подует  умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью +8 +13°, днем +17 +22°.

В горах ночью ожидается от +1° до +4° тепла, днем +4 +8° тепла.

 

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