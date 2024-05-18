Состоится открытие плотин и гидроузлов “Гызгаласы “ и “Худаферин” на ирано-азербайджанской границе

Состоится открытие плотин и гидроузлов “Гызгаласы “ и “Худаферин” на ирано-азербайджанской границе

Состоится открытие плотин и гидроузлов “Гызгаласы “ и “Худаферин” на ирано-азербайджанской границе

По сообщения Министерства энергетики Ирана, в воскресенье с участием президентов Ирана и Азербайджана состоится церемония открытия плотины “Гызгаласы”и “Худаферин”.

Данные объекты были построены Ираном на пограничной с Азербайджаном реке Араз в период, когда эти земли были под армянской оккупацией.

В настоящее время водой с этих плотин и электроэнергией с ГЭС будут пользоваться обе страны.

Согласно иранским источникам, 2 млрд. кубометров воды из водохранилища Худаферин будут питать территорию Азербайджана.

Ранее Минэнерго Азербайджана сообщало, что ГЭС «Худаферин» и “Гызгаласы” будут иметь мощность 100 МВт и 40 МВт соответственно.

Реализация данного проекта позволит Азербайджану производить 358 млн кВт/час электроэнергии в год, улучшить ирригацию 260тыс. га пахотных земель.

Азербайджан в 2016 году утвердил азербайджано-иранское соглашение о продолжении строительства гидроузла и гидроэлектростанции «Худаферин» и «Гыз галасы» на реке Араз и совместного использования энергетических и водных ресурсов.

Данный документ является продолжением ратифицированного ранее соглашения, реализация которого началась в 1989 году, но была приостановлена из-за оккупации Арменией части территории Азербайджана.