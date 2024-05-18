Состоится открытие плотин и гидроузлов “Гызгаласы “ и “Худаферин” на ирано-азербайджанской границе
Состоится открытие плотин и гидроузлов “Гызгаласы “ и “Худаферин” на ирано-азербайджанской границе
По сообщения Министерства энергетики Ирана, в воскресенье с участием президентов Ирана и Азербайджана состоится церемония открытия плотины “Гызгаласы”и “Худаферин”.
Данные объекты были построены Ираном на пограничной с Азербайджаном реке Араз в период, когда эти земли были под армянской оккупацией.
В настоящее время водой с этих плотин и электроэнергией с ГЭС будут пользоваться обе страны.
Согласно иранским источникам, 2 млрд. кубометров воды из водохранилища Худаферин будут питать территорию Азербайджана.
Ранее Минэнерго Азербайджана сообщало, что ГЭС «Худаферин» и “Гызгаласы” будут иметь мощность 100 МВт и 40 МВт соответственно.
Реализация данного проекта позволит Азербайджану производить 358 млн кВт/час электроэнергии в год, улучшить ирригацию 260тыс. га пахотных земель.
Азербайджан в 2016 году утвердил азербайджано-иранское соглашение о продолжении строительства гидроузла и гидроэлектростанции «Худаферин» и «Гыз галасы» на реке Араз и совместного использования энергетических и водных ресурсов.
Данный документ является продолжением ратифицированного ранее соглашения, реализация которого началась в 1989 году, но была приостановлена из-за оккупации Арменией части территории Азербайджана.
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