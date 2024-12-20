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Администрация Байдена продолжит работать ради мира между Арменией и Азербайджаном «до последнего дня»

Администрация Байдена продолжит работать ради мира между Арменией и Азербайджаном «до последнего дня»

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

Администрация Байдена продолжит работать ради мира между Арменией и Азербайджаном «до последнего дня»

Администрация Байдена продолжит свои усилия для достижения мира между Азербайджаном и Арменией, несмотря на отсутствие окончательного соглашения.

«Это по-прежнему является сферой жизненной важности для этой администрации и для госсекретаря Энтони Блинкена, и мы продолжим работать над этим до последнего дня нашего пребывания в должности», — заявил в четверг на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель, отвечая на вопросы TURAN.

На вопрос разочарована ли администрация тем, что ее усилия не увенчались успехом, Патель ответил: «Мы стараемся не зацикливаться на разочарованиях и просто продолжаем выполнять свою работу. Госсекретарь Блинкен всегда говорил нужно много дней тяжелого труда, прежде чем это  даст плоды»

В начале лета Блинкен сказал, что Вашингтон «интенсивно вкладывал» в дипломатию, пытаясь помочь Азербайджану и Армении достичь мирного соглашения, которое было «достижимо».

«Я думаю, что мирное соглашение действительно в пределах досягаемости. Я говорил с президентом Алиевым об этом и думаю, что это достижимо», — сказал Блинкен 1 июля

С тех пор он дважды принимал министров иностранных дел обеих стран — в Вашингтоне, на полях саммита НАТО, и в Нью-Йорке во время заседаний Генеральной Ассамблеи ООН, но ни одном из них не было достигнуто соглашение.

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