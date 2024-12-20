Пашинян об идеях ликвидации МГ ОБСЕ, реванше и несогласованных пунктах мирного договора

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил отношение к заявлениям президента Азербайджана Ильхама Алиева относительно причин неподписания мирного договора между Баку и Ереваном.

Пашинян отверг утверждения, что Армения вооружается для того, чтобы взять реванш у Азербайджана за поражение во Второй карабахской войне.

Армения приобретает вооружение для защиты границ и своей территориальной целостности, то есть в целях обороны, сказал он в интервью агентству «Арменпресс».

Чтобы защищаться от наземных атак Армения должна иметь артиллерию, ракеты и другие средства поражения. Азербайджан тоже приобретает необоронительное вооружение. По всем международным нормам, Армения имеет на это право и обязана защищать своих граждан и это ее легитимное право.

«Является ли это угрозой для Азербайджана? Нет, потому что мы ясно признали и признаем территориальную целостность и суверенитет Азербайджана на территории Советского Азербайджана, и ожидаем, что Азербайджан, как и мы, не давая повода для интерпретаций, признает территориальную целостность Республики Армения, в соответствии с достигнутыми нами договоренностями, и воздержится от политики угроз», - сказал он.

«Каждый день в адрес Армения звучат угрозы, но даже в этих условиях мы не рассматриваем вопрос о возвращении военным путем оккупированных частей нашей суверенной территории площадью более 200 кв км, потому что институциональные решения, достигнутые в вопросе делимитации границы, позволяют урегулировать этот вопрос мирным, переговорным путем», - продолжил Пашинян.

Ереван даже предложил Баку создать двусторонний механизм взаимного контроля над вооружениями, но Азербайджан не реагирует, а разница военных бюджетов в 3 раза в пользу Азербайджана.

«Я могу гарантировать, что у Армении нет намерения, цели и плана напасть на Азербайджан, и она не пойдет по этому пути. Если у Азербайджана нет намерений нападать на Армению, то вероятность эскалации в регионе равна нулю», - отметил премьер.

Отвечая на вопрос о делимитации армяно-азербайджанской границы, Пашинян сказал, что двусторонняя комиссия соберется в ближайшее время, чтобы обсудить, в какой части границы продолжить делимитацию.

Что касается региональных коммуникаций, то Ереван предлагает вариант, который «был бы полностью приемлем для Армении, и для Азербайджана».

«Это предложение в письменном виде отправлено Азербайджану и ждем его положительной реакции».

Далее Пашинян выразил согласие с Алиевым в вопросе отзыва исков, поданных Ереваном против Баку в международные судебные инстанции. Он также не против отказа от размещения сил третьих стран на границе, но с некоторой оговоркой. «Когда подписывается мирный договор, это логично, и данная идея для нас приемлема», - сказал армянский премьер. Он уточнил, что согласие сторон по этим вопросам подразумевает, что стороны в будущем «не будут ставить те же вопросы и обострять двусторонние отношения».

Касаясь отказа от размещения сил третьих стран на границе Азербайджана и Армении, то Ереван предлагает распространить этот принцип на уже делимитированные участки азербайджано-армянской границы.

После полной делимитации границы не будет необходимости в присутствии третьих сил на каком-либо участке азербайджано-армянской границы, добавил Пашинян.

«Предложения по двум несогласованным статьям мирного договора больше месяца назад отправили Азербайджану, на которые до сих пор не получили никаких ответов», - подчеркнул Пашинян.

Армянский премьер также положительно оценил предложение Алиева о роспуске Минской группы ОБСЕ.

Существование этого формата, когда нет конфликта нелогично. «Но мы хотим убедиться, что тема так называемого «Западного Азербайджана», не заключаются в реализации агрессивной политики в отношении территории Армении», - сказал премьер.

Что касается претензий к конституции Армении, то там «нет прямого или косвенного упоминания Нагорного Карабаха», - подчеркнул Пашинян.

По его словам, Конституционный суд Армении 26 сентября 2024 года зафиксировал, что Декларация о независимости относится исключительно к тем положениям, которые отражены в Конституции. Ни в одной статье Конституции нет упоминания Нагорного Карабаха.

По этой же логике, Ереван обеспокоен тем, что в Конституции Азербайджана содержатся территориальные требования к Армении. В преамбуле Конституции Азербайджана есть отсылка на Конституционный акт 18 октября 1991 года, который ссылается на Декларацию о независимости Азербайджанской Республики от 28 мая 1918 года.

В ней сказано, что Первая Азербайджанская Республика включает в себя Восточное и Южное Закавказье, а именно около 60% территории современной Армении.

«Мы не поднимаем вопрос об изменении Конституции Азербайджана, ибо это заведет мирный процесс в тупик, кроме того в согласованной части мирного соглашения есть статья, что стороны не могут ссылаться на свое внутреннее законодательство», - сказал Пашинян.

Помимо этого, в другой согласованной статье договора есть положение, что стороны признают территориальную целостность друг друга, не имеют территориальных претензий и обязуются не предъявлять их в будущем, отметил он.