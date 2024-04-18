  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear170 C
  • Пятница, 19 апрель 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(4 часа назад)
Администрация США  призывает Грузию отказаться от  «закона об иностранных агентах»

Администрация США  призывает Грузию отказаться от  «закона об иностранных агентах»

A- A A+
AZ EN
Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

Администрация США  призывает Грузию отказаться от  «закона об иностранных агентах»

США  продолжают выражать правительству Грузии «острую обеспокоенность» в связи с законопроектом об иностранных агентах, после того, как  грузинский парламент принял его в первом чтении, сообщает корреспондент TURAN в Вашингтоне.

Законопроект, который оппозиция называет «российским», в случае его принятия «может заклеймить организации гражданского общества, работающие над улучшением жизни граждан Грузии и  грузинских СМИ, которые информируют граждан страны», - заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель на ежедневном брифинге.

"Подобное законодательство не соответствует нормам и ценностям ЕС, что, безусловно, негативно повлияет на заявленную цель Грузии - стать членом Европейского Союза", - отметил Патель, отвечая на вопрос корреспондента Turan.

Тем временем он воздержался от дальнейших комментариев по поводу последних переговоров с грузинскими чиновниками по данному поводу.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей