В Евлахе задержан пользователь соцсетей Эльшан Керимов

В Евлахском районе Азербайджана задержан активный пользователь социальных сетей Эльшан Керимов. Об этом сообщил его брат Парвиз Керимов.

По его словам, Эльщан уже 30 лет проживает в России, занимаясь мелким предпринимательством, и имеет российское гражданство.

На днях он вернулся в Азербайджан поминки отца и был задержан 17 апреля в селе Рустамли.

«Эльшана забрали люди в масках прямо из поминального шатра под предлогом «регистрации иностранцев». При этом, они отобрали у него телефон», - сказал П.Керимов.

Родственники не имеют информацил о судьбе Эльшана Керимова.

«Мы ходили в районную прокуратуру. Там нам сказали, что Эльшана отправили в Баку», - сказал барт.

Он отметил, что члены семьи Эльшана находятся в Москве, и они обратились в соотвествующие органы для прояснения его судьбы.

Получить комментарии в правоохранительных органах не удалось.

По некоторым данным, Э.Керимов является сторонником партии Народного фронта Азербайджана. В социальных сетях он делился сообщениями об арестах активистов этой партии, а также требовал освобождения всех политзаключенных в Азербайджане.