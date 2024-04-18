  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear170 C
  • Пятница, 19 апрель 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(4 часа назад)
В Евлахе задержан пользователь соцсетей Эльшан Керимов

В Евлахе задержан пользователь соцсетей Эльшан Керимов

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Евлахе задержан пользователь соцсетей Эльшан Керимов

В Евлахском районе Азербайджана задержан активный пользователь социальных сетей Эльшан Керимов.   Об этом сообщил его брат Парвиз Керимов.

По его словам, Эльщан уже 30 лет проживает в России, занимаясь мелким предпринимательством, и имеет российское гражданство.

На днях он вернулся  в Азербайджан поминки отца и был задержан 17 апреля в селе Рустамли.

«Эльшана забрали люди в масках прямо из поминального  шатра под предлогом «регистрации иностранцев». При этом, они отобрали у него  телефон», - сказал П.Керимов.

Родственники не имеют  информацил о судьбе Эльшана Керимова.

«Мы ходили в районную прокуратуру. Там нам сказали, что Эльшана отправили в Баку», - сказал барт.

Он отметил, что члены семьи Эльшана находятся в Москве, и они обратились в соотвествующие органы для прояснения  его судьбы.

Получить комментарии в правоохранительных органах не удалось.

По некоторым данным, Э.Керимов является сторонником партии Народного фронта Азербайджана. В социальных сетях он делился сообщениями об арестах активистов этой партии, а также требовал освобождения всех политзаключенных в Азербайджане. 

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей