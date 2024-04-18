В Евлахе задержан пользователь соцсетей Эльшан Керимов
В Евлахе задержан пользователь соцсетей Эльшан Керимов
В Евлахском районе Азербайджана задержан активный пользователь социальных сетей Эльшан Керимов. Об этом сообщил его брат Парвиз Керимов.
По его словам, Эльщан уже 30 лет проживает в России, занимаясь мелким предпринимательством, и имеет российское гражданство.
На днях он вернулся в Азербайджан поминки отца и был задержан 17 апреля в селе Рустамли.
«Эльшана забрали люди в масках прямо из поминального шатра под предлогом «регистрации иностранцев». При этом, они отобрали у него телефон», - сказал П.Керимов.
Родственники не имеют информацил о судьбе Эльшана Керимова.
«Мы ходили в районную прокуратуру. Там нам сказали, что Эльшана отправили в Баку», - сказал барт.
Он отметил, что члены семьи Эльшана находятся в Москве, и они обратились в соотвествующие органы для прояснения его судьбы.
Получить комментарии в правоохранительных органах не удалось.
По некоторым данным, Э.Керимов является сторонником партии Народного фронта Азербайджана. В социальных сетях он делился сообщениями об арестах активистов этой партии, а также требовал освобождения всех политзаключенных в Азербайджане.
-
-
- Политика
- 18 апрель 2024 12:35
Политика
-
- 18 апрель 2024, 22:10
Руководитель сайта “Meclis.info” Имран Алиев задержан вечером 18 апреля в бакинском аэропорту. Об этом он сам успел сообщить коллегам-журналистам.
-
- 18 апрель 2024, 18:12
Россия ожидает от Армении объяснений о "военно-политических договоренностях" с США и Евросоюзом , достигнутых 5 апреля в Брюсселе. Об этом заявила 18 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
-
- 18 апрель 2024, 16:58
Активист Гянджинского отделения партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Шахин Гаджиев переведен из колонии номер 6 общего режима в Гобустанскую крытую тюрьму. Об этом говорится в сообщении ПНФА.
-
- 18 апрель 2024, 15:58
18 апреля Верховный суд Азербайджана отклонил кассационную жалобу активиста Пюнхана Керимли, арестованного после депортации из Германии.
Написать отзыв