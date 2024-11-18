Адвокат подтвердил наличие травмы на руке арестованной журналистки

Содержащаяся в Бакинском СИЗО-1 главный редактор Abzas Media Севиндж Вагифгызы повредила себе руку, когда протестовала против закрытия форточек в камерах учреждения. Об этом Turan сообщил его адвокат Агиль Лаидж, посетивший ее 18 ноября.

По его словам, в камере, где содержится Вагифгызы, в соответствии с правилами режима закрыты окошки в дверях. "Заключенные стали стучать в двери в знак протеста. Севиндж также просила открыть окошко. Когда его открыли она просунула руку и сообщила, что в камере больная эпилепсией и другие больные, которым тяжело дышать», — сказал адвокат.

По его словам, Вагиф гызы сообщила, что когда надзирательница захлопнула окошко, то прищемила руку журналистки.

Позже этот инцидент был исчерпан, добавил адвокат. По его словам, журналистка сохраняет бодрость духа и передала привет всем кто ее поддерживает.

В свою очередь, в Пенитенциарной службе на запрос Turan ответили, что «Севиндж Аббасова (Вагифгызы), Эльнара Гасымова и Наргиз Абсаламова не подвергались давлению, пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению во время содержания в бакинском СИЗО, их права гарантированы и их законные интересы защищены».

Поскольку адвокат Агыль Лаидж подал заявление о встрече в конце рабочего дня (15ноября), то ему была обеспечены условия для конфиденциальных встреч с подзащитными на следующий день.

«За исключением ограничений, предусмотренных законом, каждый задержанный в СИЗО имеет право говорить по телефону до 15 минут дваждв в неделю», - сказали в ведомстве.